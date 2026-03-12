Barış Alper’e rakip dayanmıyor

Cimbom'da Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla rakiplerine adeta kabus oldu. Barış Alper, Juventus ve Liverpool maçlarında kendisini savunmaya çalışan rakiplerine aldırdığı kartlarla zora soktu. Juventus'ta Cambiasso, Kabal ve Kelly'yi cezalı duruma düşüren 25 yaşındaki yıldız, Liverpool'da da Kerkez ve Van Dijk'ı sıkıntıya sokup kart gördürdü.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
