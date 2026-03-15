Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı canlı takip et!

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Gençlerbirliği ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Gençlerbirliği, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor. Son haftalarda gol yollarında sorun yaşayan başkent ekibi, son 3 lig maçında gol sevinci yaşayamadı. Öte yandan Alanyaspor karşılaşmasında kart cezasını tamamlayan Franco Tongya, teknik direktör Volkan Demirel'in görev vermesi halinde Beşiktaş karşısında sahada olabilecek. Bir aylık sakatlığının ardından iyileşme sürecine giren Oğulcan Ülgün ise Beşiktaş maçı öncesinde takımla çalışmalara başladı. Başkent ekibi, kuruluşunun 103. yılını kutladığı haftada galibiyetle taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının canlı takibini Fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasındaki mücadele 15 Mart 2026 Pazar (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu dev randevu, yayıncı kuruluş olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve naklen futbolseverlerle buluşacak. Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, Ankara'daki Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Varesanovic, Göktan, Traore, Metehan, Koita.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udoukhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh.

TARİHİ REKABET VE "DUBLE" FIRSATI

Gençlerbirliği'nin Hedefi: Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Başkent ekibi, bugün de kazanırsa rakibini bir sezonda iki kez yenmiş (duble yapmış) olacak. Kırmızı-siyahlılar bu başarıyı en son 2000/01 sezonunda yakalamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN FORMU

Ankara deplasmanındaki son iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, bugün galip gelirse 2005-2008 yılları arasındaki 4 maçlık galibiyet serisinden bu yana en uzun serisini (3+ maç) başlatmış olacak.

DEPLASMAN VE İÇ SAHA PERFORMANSLARI

Süper Lig'e o sezon yükselen takımların sahasında oynadığı son üç maçı gol yemeden kazanan Kartal, bugün de kalesini kapatarak kazanırsa 2003 yılından bu yana bir ilki başaracak. Gençlerbirliği, evinde ağırladığı son üç İstanbul takımını mağlup etmeyi başardı. Bugün de kazanırlarsa, 1966 yılından bu yana ilk kez İstanbullu rakiplerine karşı üst üste 4 iç saha galibiyeti alacaklar.