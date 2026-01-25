Fenerbahçe-Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 18:59 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 19:53
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki Süper Lig mücadelesi, 25 Ocak 2026 Pazar günü oynanıyor.

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Karşılaşma, TSİ 20:00'de başladı.

İŞTE FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca

Göztepe: Lis, Arda Okan, Ogün, Godoi, Taha, Cherni, Miroshi, Efkan, Olaitan, Guilherme, Janderson

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda oynanıyor.

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor. Fenerbahçe-Göztepe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

FENERBAHÇE YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik alarak zirve yarışındaki iddiasını korudu. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 3-2'lik zorlu bir galibiyet alan Kanarya, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi çevirmeyi başardı.

