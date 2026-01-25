Fenerbahçe-Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki Süper Lig mücadelesi, 25 Ocak 2026 Pazar günü oynanıyor.
FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?
Karşılaşma, TSİ 20:00'de başladı.
İŞTE FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca
Göztepe: Lis, Arda Okan, Ogün, Godoi, Taha, Cherni, Miroshi, Efkan, Olaitan, Guilherme, Janderson
FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Mücadele, İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda oynanıyor.
FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor. Fenerbahçe-Göztepe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
FENERBAHÇE YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik alarak zirve yarışındaki iddiasını korudu. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 3-2'lik zorlu bir galibiyet alan Kanarya, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi çevirmeyi başardı.