Fenerbahçe-Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki Süper Lig mücadelesi, 25 Ocak 2026 Pazar günü oynanıyor.

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Karşılaşma, TSİ 20:00'de başladı.

İŞTE FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca

Göztepe: Lis, Arda Okan, Ogün, Godoi, Taha, Cherni, Miroshi, Efkan, Olaitan, Guilherme, Janderson

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda oynanıyor.

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor. Fenerbahçe-Göztepe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

FENERBAHÇE YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik alarak zirve yarışındaki iddiasını korudu. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 3-2'lik zorlu bir galibiyet alan Kanarya, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi çevirmeyi başardı.