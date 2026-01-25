CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal-Manchester United MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal-Manchester United MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Bu sezona damga vuran ve ligde zirvede yer alan Mikel Arteta'nın öğrencileri, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Micheal Carrick'in göreve gelmesinin ardından Manchester City'i mağlup etmeyi başaran Kırmızı Şeytanlar, başarılı performansını Arsenal'a karşı da sürdürmek istiyor. Futbolseverler merakla, "Arsenal-Manchester United maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Arsenal-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 18:11
Arsenal-Manchester United MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında futbolseverleri dev bir randevu bekliyor. Liderlik koltuğunda oturan Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde sahasında Manchester United'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu mücadelede hata yapmak istemeyen Londra ekibi, formunu korumayı hedefliyor. Michael Carrick sonrası yükselişe geçen ve Manchester City galibiyetiyle dikkat çeken Manchester United ise bu çıkışı Arsenal karşısında da sürdürmenin peşinde. Peki, Arsenal-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Arsenal-Manchester United maçı 25 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyökeres, Trossard.

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad, Fernandes, Dorgu; Mbeumo.

