CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Deportivo Alaves-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Deportivo Alaves ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen ev sahibi ekip, 19 puanla 18. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlayan Real Betis ise 3 puan alarak 5. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 20:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deportivo Alaves-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 21. hafta mücadelesi, Deportivo Alaves ile Real Betis arasında oynanacak önemli karşılaşmaya sahne olacak. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Alaves, 19 puanla 18. sırada yer alırken, taraftarı önünde kritik bir galibiyet arıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Real Betis ise kazanarak üst sıralardaki yürüyüşünü sürdürmeyi ve 5. basamağa yükselmeyi hedefliyor. Futbolseverler bu karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 21. haftasında oynanacak Deportivo Alaves-Real Betis maçı 25 Ocak Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

DEPORTIVO ALAVES-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak Deportivo Alaves-Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Juventus'ta Nesyri defteri kapandı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim
DİĞER
Julen Lopetegui: “En-Nesyri’ye saygı göstermeliler”
Şam neşteri vurdu: Tugay teklifi geri çekildi IKBY modeli çöktü
Tedesco açıkladı! Kerem neden ilk 11'de yok?
Cimbom yeni transferini duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'ta Nesyri defteri kapandı! Juventus'ta Nesyri defteri kapandı! 19:46
Chelsea deplasmanda hata yapmadı! Chelsea deplasmanda hata yapmadı! 19:39
Dzeko ilk maçında fileleri sarstı! Dzeko ilk maçında fileleri sarstı! 19:32
Tedesco açıkladı! Kerem neden ilk 11'de yok? Tedesco açıkladı! Kerem neden ilk 11'de yok? 19:20
Cimbom yeni transferini duyurdu! Cimbom yeni transferini duyurdu! 19:06
F.Bahçe'de yıldız isim Göztepe maçında yok! F.Bahçe'de yıldız isim Göztepe maçında yok! 18:55
Daha Eski
Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? 18:45
Göztepe'de F.Bahçe maçı öncesi büyük şok! Göztepe'de F.Bahçe maçı öncesi büyük şok! 18:41
Metz-Lyon maçı ne zaman? Metz-Lyon maçı ne zaman? 18:27
Sivas'ta kazanan yok! Sivas'ta kazanan yok! 18:14
Arsenal-Manchester United maçı detayları Arsenal-Manchester United maçı detayları 18:11
A. Madrid evinde rahat kazandı! A. Madrid evinde rahat kazandı! 18:09