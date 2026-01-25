Deportivo Alaves-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 21. hafta mücadelesi, Deportivo Alaves ile Real Betis arasında oynanacak önemli karşılaşmaya sahne olacak. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Alaves, 19 puanla 18. sırada yer alırken, taraftarı önünde kritik bir galibiyet arıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Real Betis ise kazanarak üst sıralardaki yürüyüşünü sürdürmeyi ve 5. basamağa yükselmeyi hedefliyor. Futbolseverler bu karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 21. haftasında oynanacak Deportivo Alaves-Real Betis maçı 25 Ocak Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

DEPORTIVO ALAVES-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak Deportivo Alaves-Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.