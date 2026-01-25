Kenan Yıldız attı Juventus kazandı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi. Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus, Napoli'yi 3-0 mağlup etti. Maçın gollerini 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde çıktığı son 8 maçın 6'sını kazanmış oldu ve puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. Napoli ise 7 maç aradan sonra ilk kez kaybetti ve 43 puanda kaldı ve ligde 3. sırada yer aldı.

KENAN YILDIZ SAHNEYE ÇIKTI

Juventus'un derbide Napoli'yi mağlup ettiği maçta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus adına maça ilk 11'de başladı ve 77. dakikada sahneye çıkarak takımının 2. golünü kaydetti. Yaptığı skorla birlikte Kenan, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 29 maçta 9 gol ve 8 asistlik katkı sağlamış oldu.