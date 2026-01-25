CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Göztepe Stanimir Stoilov: Problem yaşadık

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 22:45
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Göztepe, zorlu deplasmandan 1 puan ile ayrılmayı başardı. Maçın ardından İzmir temsilcisinde teknik direktör Stanimir Stoilov, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisine, "Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Domenico Tedesco'dan puan aldı, bunu nasıl başardı?" sorusu yöneltilen Stoilov'un yanıtı şu şekildeydi...

"ŞANS YANINIZDA OLMALI"

"Fenerbahçe her zaman çok güçlü bir takım. Disiplinli ve organize olmanız lazım. Bulduğunuz fırsatları gole çevirmek için futbol şansının yanında olması lazım. Takım kurmakta bile zorlandık. 2 cezalı, 4 hastamız vardı. Takımda rekabet ortamı olunca, herkes her şeyini vermeye çalışıyor. Müthiş bir taktiksel disiplin sahaya yansıttık. Fırsatlar da bulduk, bu da değerli bir şeydi."

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLANIYORUZ"

"Her zaman 20 oyuncumu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Hafta boyunca onları her türlü senaryoya hazırlamaya çalışıyorum. Sadece 11 oyuncu üzerinden çalışmıyorum. Sahaya yedek kulübesinden sokacağımız oyuncu sayısında bugün problem yaşadık. Her oyuncu taktiksel organizasyonlarımızı bildiği için sıkıntı yaşamadık."

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
