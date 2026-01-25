Juventus Teknik Direktörü Spalletti'den En Nesyri açıklaması!

Serie A'nın 22. haftasında sahasında Napoli'yi 3-0 yenen Juventus'un tecrübeli teknik direktörü Luciano Spalletti karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
KENAN YILDIZ'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Maçta gol atan Kenan Yıldız için "O bir uzaylı" diyen Spalletti, milli futbolcuyu İnanın bana bir uzaylı. Hata yaptığı zamanlarda normal bir insan olduğunu düşünürsünüz ama değil. İnanılmaz bir futbolcu" sözleriyle özdü.
EN NESYRI İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI
Juvenus kulübü yöneticisi Chiellini'nin "En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz" açıklaması kendisine sorulan Spalletti, Faslı golcünün transferi ile ilgili de konuştu.
Transferdeki bu son gelişmeyi yorumlayan Spalletti "En Nesyri transferi olmadı mı? Sorun değil. McKennie mükemmel bir santrfor. Çok az futbolcunun yaptığı şeyi yaparak derine geliyor ve pres yapıyor, maç sırasında önemli kararlar veriyor" dedi.