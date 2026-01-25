Juventus Teknik Direktörü Spalletti'den En Nesyri açıklaması!

KENAN YILDIZ'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI Maçta gol atan Kenan Yıldız için "O bir uzaylı" diyen Spalletti, milli futbolcuyu İnanın bana bir uzaylı. Hata yaptığı zamanlarda normal bir insan olduğunu düşünürsünüz ama değil. İnanılmaz bir futbolcu" sözleriyle özdü.

EN NESYRI İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI Juvenus kulübü yöneticisi Chiellini'nin "En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz" açıklaması kendisine sorulan Spalletti, Faslı golcünün transferi ile ilgili de konuştu.