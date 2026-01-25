CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus Teknik Direktörü Spalletti'den En Nesyri açıklaması!

Juventus Teknik Direktörü Spalletti'den En Nesyri açıklaması!

İtalya Serie A 22. hafta maçında Napoli'yi 3-0 mağlup eden Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada gol atan Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden tecrübeli hoca, Fenerbahçeli Youssef En Nesyri hakkında da konuştu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 23:45
Juventus Teknik Direktörü Spalletti'den En Nesyri açıklaması!

Serie A'nın 22. haftasında sahasında Napoli'yi 3-0 yenen Juventus'un tecrübeli teknik direktörü Luciano Spalletti karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Juventus Teknik Direktörü Spalletti'den En Nesyri açıklaması!

KENAN YILDIZ'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Maçta gol atan Kenan Yıldız için "O bir uzaylı" diyen Spalletti, milli futbolcuyu İnanın bana bir uzaylı. Hata yaptığı zamanlarda normal bir insan olduğunu düşünürsünüz ama değil. İnanılmaz bir futbolcu" sözleriyle özdü.

Juventus Teknik Direktörü Spalletti'den En Nesyri açıklaması!

EN NESYRI İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Juvenus kulübü yöneticisi Chiellini'nin "En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz" açıklaması kendisine sorulan Spalletti, Faslı golcünün transferi ile ilgili de konuştu.

Juventus Teknik Direktörü Spalletti'den En Nesyri açıklaması!

Transferdeki bu son gelişmeyi yorumlayan Spalletti "En Nesyri transferi olmadı mı? Sorun değil. McKennie mükemmel bir santrfor. Çok az futbolcunun yaptığı şeyi yaparak derine geliyor ve pres yapıyor, maç sırasında önemli kararlar veriyor" dedi.

Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri...
