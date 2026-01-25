Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yirenkyi piyasa değeri

Atletik yapısı, fiziki özellikleri ve enerjisi ile ön plana çıkan Caleb Yirenkyi, Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline gelen genç isim hakkında, "Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırılıyor. Özellikle, Caleb Yirenkyi piyasa değeri kamuoyu tarafından merak ediliyor. İşte, Caleb Yirenkyi istatistikleri ve kariyeri...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 23:31
Atletik fiziği, güçlü yapısı ve enerjisiyle dikkat çeken Caleb Yirenkyi, Türk kulüplerinin radarında kalmayı sürdürüyor. Transfer döneminin öne çıkan genç yeteneklerinden biri olan Yirenkyi hakkında; yaşı, memleketi ve futbol yolculuğu sıkça araştırılıyor. Özellikle futbolseverler, Caleb Yirenkyi'nin güncel piyasa değerini merakla takip ediyor. Sahadaki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncunun istatistikleri ve kariyer basamakları da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
CALEB YIRENKYI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Caleb Yirenkyi, 15 Ocak 2006 tarihinde Gana'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Danimarka'da devam eden 20 yaşındaki Yirenkyi, 1,82 metrelik boyu ile ön plana çıkıyor.
CALEB YIRENKYI MEVKİSİ NE?
Kısa süre içerisinde gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini çeken Caleb Yirenkyi merkez orta saha mevkisinde forma giyiyor. Ayrıca, ön libero olarak da oynayan Yirenkyi, form grafiğini yukarıya doğru çıkartmayı sürdürüyor.
CALEB YIRENKYI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Altyapıya 2017 yılında Right to Dream ekibinde başlayan ve 2024 senesinde Nordsjaelland'ın dikkatini çeken Caleb Yirenkyi, profesyonel futbolculuk kariyerine Danimarka ekibinde başladı. Başarılı geçen sezonun ardından Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Caleb Yirenkyi'nin bir sonraki kariyer adımı nasıl olacak merak ediliyor.
CALEB YIRENKYI İSTATİSTİKLERİ
Nordsjaelland formasıyla toplam 62 maça çıkan Caleb Yirenkyi, bu mücadelelerde 6 defa rakip fileleri havalandırırken, 6 kez gol pası verdi. Gana Milli Takımı'nda ise 8 karşılaşmada süre bulan Yirenkyi, henüz gol ve asist katkısında bulunamadı.
CALEB YIRENKYI PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Caleb Yirenkyi piyasa değeri 6 milyon euro.