Ederson'un eşinden flaş açıklama: Bu yolda çok nankörlük yaşadık!

Fenerbahçe'de son zamanlarda eleştiri oklarının hedefi olan Ederson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli kalecinin eşi Lais Moraes, Göztepe maçının ardından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 00:22
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında haftayı kayıpla kapattı. Şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan karşılaşmanın ardından Ederson, taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. Tecrübeli eldivenin eşi Lais Moraes, sosyal medyada tepkilerin artması sonrasında yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

Moraes paylaşımında, "Önce başka bir video paylaşmıştım ancak sahte destekçilere ve buraya saldırmak için gelen rakip taraftarlara yönelik daha güçlü bir videom olduğunu düşünüyorum. Futbol dünyasında yeni değilim; bu yolda çok fazla nankörlük yaşadık. Takımın kötü bir dönemden geçtiğine inanmıyorum, kısa süre önce bir kupa kazandık. Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil. Biraz bekleyin… sıradaki videolar geliyor. Unutmayın, Instagram'da istediğim zaman istediğim şeyi paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

