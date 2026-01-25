CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Luis Nani Aktobe'ye transfer oldu!

Luis Nani Aktobe'ye transfer oldu!

Ülkemizde Fenerbahçe ve Adana Demirspor formalarını terleten Lus Nani'den transferde sürpriz karar geldi. Nani, Kazak ekibi Aktobe ile sözleşme imzaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 00:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Luis Nani Aktobe'ye transfer oldu!

Eski Fenerbahçeli futbolcu Luis Nani, Kazakistan'ın Aktobe takımına transfer oldu. Aralık 2024'te futbolu bıraktığını açıklayan 39 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, Kazakistan ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nani, hem kulübün hem de Kazak futbolunun büyümesine ve küresel çapta tanınmasına katkıda bulunabilecek uluslararası bir referans figür olarak görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Nani, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Adana Demirspor forması giymişti.

Türk Telekom-REKLAM
Spalletti'den En Nesyri açıklaması!
DİĞER
Fenerbahçe için flaş manşetler: "Aston Villa'yı o kurtardı"
Atlas Çağlayan'ın annesi A haber'e konuştu! "Oğlum tasarlanarak katledildi"
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev maçta kazanan yok! Dev maçta kazanan yok! 00:46
Ngal'ayel Mukau kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ngal'ayel Mukau kimdir, kaç yaşında ve nereli? 00:23
Ederson'un eşinden flaş açıklama! Ederson'un eşinden flaş açıklama! 00:22
Nani'den sürpriz transfer kararı! Nani'den sürpriz transfer kararı! 00:09
Spalletti'den En Nesyri açıklaması! Spalletti'den En Nesyri açıklaması! 23:45
Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? 23:31
Daha Eski
Stanimir Stoilov: Problem yaşadık Stanimir Stoilov: Problem yaşadık 22:44
Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri... Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri... 22:27
Nene: Kazanmayı çok istedik ama... Nene: Kazanmayı çok istedik ama... 22:23
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:21
Musaba: Panik yapacak bir durum yok! Musaba: Panik yapacak bir durum yok! 22:19
Kenan attı Juventus kazandı! Kenan attı Juventus kazandı! 22:02