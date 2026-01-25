Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'de ağrılarının artması nedeniyle Göztepe maçının kadrosundan çıkarılan Edson Alvarez, konuya ilişkin açıklamada bulundu. 28 yaşındaki Meksikalı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"1 Aralık'ta Galatasaray'a karşı oynanan derbi sırasında, maçın sonlarına doğru bileğime güçlü bir darbe aldım.

Sağlık ekibiyle koordinasyon içinde ve birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde sonraki maçlarda oynamaya devam edebildim. Ancak rahatsızlık devam etti ve durma kararı alındı; bu da ne yazık ki Süper Kupa finalini kaçırmam anlamına geldi.

O günden bu yana rehabilitasyon süreci ve çalışmalar durmadı. Hislerim kademeli olarak iyileşti; öyle ki Aston Villa'ya karşı oynanan Avrupa Ligi maçında birkaç dakika süre alabilmem mümkün oldu.

Ne yazık ki o maçtan sonra rahatsızlık tekrar etti. Bu nedenle, teknik ekip ve sağlık ekibiyle bir kez daha koordinasyon içinde, durumu yeniden değerlendirmek ve sakatlığın ciddiyetini doğru şekilde belirlemek amacıyla tekrar durma kararı aldık.

Takıma yardımcı olmak için sahada olma isteğim her zaman öncelik olmuştur. Amaç; doğru şekilde iyileşmek, tam güçle geri dönmek ve bu büyük kulübün hedeflerine katkı sağlamak için en iyi versiyonumu göstermeye devam etmektir."