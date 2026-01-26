CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri! “Bu nasıl bir geri dörtlü?”

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki puan kaybını, spor yazarı Ömer Üründül köşesinde sert sözlerle değerlendirdi. Üründül, özellikle teknik direktör Tedesco'nun tercihlerini hedef aldı. İşte Üründül'ün o sözleri... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 09:05
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertlilerin bu sonuçla zirveden uzaklaşmasını, deneyimli spor yazarı Ömer Üründül, Sabah'taki köşesinde kapsamlı şekilde ele aldı.

Üründül, Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'nun hem ilk 11 tercihleri hem de maç içi hamleleriyle takımına iki puanı kaybettirdiğini savundu. Savunma kurgusunu eleştiren Üründül, son haftaların formda ismi Mert Müldür'ün kulübede oturtulmasına dikkat çekerek, "Nasıl bir geri dörtlü anlayışı bu?" ifadelerini kullandı.

Deneyimli yazar, savunmada yapılabilecek görev değişiklikleriyle beklerden hücum katkısı alınabileceğini belirtirken, Fenerbahçe'nin topa sahip olma oranına rağmen üretkenlikten uzak kaldığını vurguladı. Kanatların ilk kez etkili göründüğünü ancak ceza sahasında pozisyon alan oyuncu eksikliğinin ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Üründül ayrıca Talisca'nın santrfor rolüne uygun olmadığını yineleyerek, "Fenerbahçe'de santrfor sıkıntısı o kadar büyük ki, son bölümde gole en çok yaklaşan isim Mert Müldür'dü" değerlendirmesinde bulundu. Musaba'nın oyundan alınmasını da eleştiren Üründül, zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ve Asensio'nun birlikte ilk 11'de başlamasına kesinlikle karşı olduğunu yineledi.

Yazısının sonunda hakem yönetimine de değinen Üründül, Cihan Aydın'ın performansını överek, "Keşke her hakem büyük maçlarda bu kadar objektif yönetebilse" ifadeleriyle yazısını noktaladı.

