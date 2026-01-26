Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri! “Bu nasıl bir geri dörtlü?”

Üründül ayrıca Talisca'nın santrfor rolüne uygun olmadığını yineleyerek, "Fenerbahçe'de santrfor sıkıntısı o kadar büyük ki, son bölümde gole en çok yaklaşan isim Mert Müldür'dü" değerlendirmesinde bulundu. Musaba'nın oyundan alınmasını da eleştiren Üründül, zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ve Asensio'nun birlikte ilk 11'de başlamasına kesinlikle karşı olduğunu yineledi.