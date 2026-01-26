Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri! “Bu nasıl bir geri dörtlü?”
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki puan kaybını, spor yazarı Ömer Üründül köşesinde sert sözlerle değerlendirdi. Üründül, özellikle teknik direktör Tedesco'nun tercihlerini hedef aldı. İşte Üründül'ün o sözleri... (FB spor haberleri)
Üründül ayrıca Talisca'nın santrfor rolüne uygun olmadığını yineleyerek, "Fenerbahçe'de santrfor sıkıntısı o kadar büyük ki, son bölümde gole en çok yaklaşan isim Mert Müldür'dü" değerlendirmesinde bulundu. Musaba'nın oyundan alınmasını da eleştiren Üründül, zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ve Asensio'nun birlikte ilk 11'de başlamasına kesinlikle karşı olduğunu yineledi.
Yazısının sonunda hakem yönetimine de değinen Üründül, Cihan Aydın'ın performansını överek, "Keşke her hakem büyük maçlarda bu kadar objektif yönetebilse" ifadeleriyle yazısını noktaladı.
