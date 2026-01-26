CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İspanya'dan Beşiktaş için Djibril Sow iddiası! Teklif edilecek rakam...

İspanya'dan Beşiktaş için Djibril Sow iddiası! Teklif edilecek rakam...

Ara transferde önemli isimlerle vedalaşan Beşiktaş'ta kadroya katılacak yeni futbolcular merak ediliyor. Birçok bölgeye takviye yapması beklenen siyah beyazlılar için İspanyol basını Djibril Sow iddialarını gündeme getirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 10:15
İspanya'dan Beşiktaş için Djibril Sow iddiası! Teklif edilecek rakam...

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadro yapılanması kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek amacıyla bazı oyuncularıyla yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp yönetimi, alınan bu kararların teknik heyetin raporu doğrultusunda şekillendiğini belirtiyor.

Teknik heyetin talepleri doğrultusunda nokta atışı transferler yapmak isteyen siyah-beyazlılar, kısa süre içerisinde kadroya takviye yapmayı hedefliyor. Görüşmelerin gizlilik içinde yürütüldüğü, uygun şartların oluşması halinde transferlerin resmiyet kazanacağı belirtiliyor.

Beşiktaş cephesinde ara transfer döneminin sonuna kadar hareketli günlerin yaşanması beklenirken, taraftarlar takıma katılacak yeni isimleri merakla bekliyor.

İSPANYA'DAN SOW İDDİASI

Beşiktaş ile ilgili İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in Marca'dan derlediği haberde Siyah-Beyazlılar'ın Sevilla'nın orta saha oyuncusu Djibril Sow için devrede olduğu ve 28 yaşındaki İsviçreli futbolcu için 6-8 milyon euro seviyesinde bir teklif yapacağı öne sürüldü.

G.Saray orta saha transferini bitiriyor!
Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri!
DİĞER
Fenerbahçe için flaş manşetler: "Aston Villa'yı o kurtardı"
Merve Eryiğit İmamoğlu'nun jetteki A takımını patlattı | 3'lü fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan Noa Lang kararı! Okan Buruk'tan Noa Lang kararı! 09:52
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! 09:27
ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları 09:13
Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri! Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri! 09:05
Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi! Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi! 08:56
"Ekmeğine yağ sürdüler" "Ekmeğine yağ sürdüler" 08:36
Daha Eski
''Baba yorgun'' ''Baba yorgun'' 07:47
Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri... Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri... 01:03
Spalletti'den En Nesyri açıklaması! Spalletti'den En Nesyri açıklaması! 01:03
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:03
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim 01:03
Kadıköy'de kazanan yok! Kadıköy'de kazanan yok! 01:03