İspanya'dan Beşiktaş için Djibril Sow iddiası! Teklif edilecek rakam...

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadro yapılanması kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek amacıyla bazı oyuncularıyla yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp yönetimi, alınan bu kararların teknik heyetin raporu doğrultusunda şekillendiğini belirtiyor.

Teknik heyetin talepleri doğrultusunda nokta atışı transferler yapmak isteyen siyah-beyazlılar, kısa süre içerisinde kadroya takviye yapmayı hedefliyor. Görüşmelerin gizlilik içinde yürütüldüğü, uygun şartların oluşması halinde transferlerin resmiyet kazanacağı belirtiliyor.

Beşiktaş cephesinde ara transfer döneminin sonuna kadar hareketli günlerin yaşanması beklenirken, taraftarlar takıma katılacak yeni isimleri merakla bekliyor.

İSPANYA'DAN SOW İDDİASI

Beşiktaş ile ilgili İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in Marca'dan derlediği haberde Siyah-Beyazlılar'ın Sevilla'nın orta saha oyuncusu Djibril Sow için devrede olduğu ve 28 yaşındaki İsviçreli futbolcu için 6-8 milyon euro seviyesinde bir teklif yapacağı öne sürüldü.