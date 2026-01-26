FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi!
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi ve sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirirken Domenico Tedesco'ya eleştirilerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 08:56 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 08:59
"Aslında Fenerbahçe Musaba ile birlikte oyuna iyi başladı. Aynı Musaba soldan inip aradan fare gibi boşluğa çıkan Nene'ye alda at dedi."
"Aynı Musaba bu golden sonra çok güzel vurdu. Direkten dönen top gol olsa belki de maç bitmişti."
"Ardından hem Yiğit Efe'nin hem de İsmail'in birlikte hatalarından Göztepe'nin beraberlik golü geldi."
"İkinci yarı F.Bahçe topa sahip olsa da pozisyon üretemedi. Tedesco'ya bir diğer eleştirimiz de En-Nesyri'yi oyuna almamasıydı. F.Bahçe sağdan soldan ortalıyor ama vuracak adam yok."
"Sonuçta; Tedesco daha önceki maçlarda skor geldiği için fazla eleştirilmemişti. Ama dün geceki puan kaybının baş sorumlusu Alman hoca ve hâlâ santrfor almamış olan yönetimdir."
"Guendouzi iyi oyuncu ama ofansif yaratıcılığı sıfır. 30 ona vereceğine 40-50 ver iyi bir golcü al. İşte dün gece yine iki puan gitti."
"Hakem Cihan Aydın için zor maçtı. Gergindi... İlk yarıda Skriniar'ın ayağından kapılan topa ki Göztepe hücuma kalkabilirdi faul icat etti. Ayrıca İsmail'e vermesi gereken sarı kartı da es geçti."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.