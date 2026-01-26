FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi!

"İkinci yarı F.Bahçe topa sahip olsa da pozisyon üretemedi. Tedesco'ya bir diğer eleştirimiz de En-Nesyri'yi oyuna almamasıydı. F.Bahçe sağdan soldan ortalıyor ama vuracak adam yok."

"Sonuçta; Tedesco daha önceki maçlarda skor geldiği için fazla eleştirilmemişti. Ama dün geceki puan kaybının baş sorumlusu Alman hoca ve hâlâ santrfor almamış olan yönetimdir."