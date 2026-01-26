Galatasaray’dan Yusuf Demir kararı! Sözleşmesi…

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Asprilla transferi sonrası 23 yaş altı +2 yabancı kontenjanı dolan Galatasaray'da, Yusuf Demir'e yer kalmadı. Sarı-kırmızılılar genç oyuncunun sözleşmesini sezon sonuna kadar askıya almayı planlıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 10:34
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla hamlelerinin ardından orta saha için çalışmalarını sürdürürken, kadro planlamasında önemli bir karar aldı.

2003 doğumlu Yaser Asprilla'nın Süper Lig'deki 23 yaş altı +2 yabancı kontenjanına uyması, bu kontenjanda yer alan Yusuf Demir için tabloyu değiştirdi.

Asprilla dışında 21–22 yaş aralığında bir orta saha takviyesi daha planlayan sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir'e yer kalmadı.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki sağ kanadın kontratının askıya alınması gündemde.

Güncel piyasa değeri 1,5 milyon avro olarak gösterilen Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 3 resmi maçta görev alabildi.

Genç futbolcu, 2022 yaz transfer döneminde Rapid Wien'den 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı.

