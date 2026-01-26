Galatasaray’dan Yusuf Demir kararı! Sözleşmesi…
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Asprilla transferi sonrası 23 yaş altı +2 yabancı kontenjanı dolan Galatasaray'da, Yusuf Demir'e yer kalmadı. Sarı-kırmızılılar genç oyuncunun sözleşmesini sezon sonuna kadar askıya almayı planlıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 10:34
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki sağ kanadın kontratının askıya alınması gündemde.
Güncel piyasa değeri 1,5 milyon avro olarak gösterilen Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 3 resmi maçta görev alabildi.
Genç futbolcu, 2022 yaz transfer döneminde Rapid Wien'den 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı.
