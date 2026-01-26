CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Polemik değil, sağduyu gerekli"

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yanıt! “Polemik değil, sağduyu gerekli”

Fenerbahçe, Galatasaray’ın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamaya sert bir dille karşılık verdi. Sarı-lacivertliler, eski başkanları üzerinden yürütülen tartışmaları reddederken odağın saha içine ve sportif rekabete çekilmesi gerektiğini vurguladı. İşte o açıklama... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 11:38
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yanıt! “Polemik değil, sağduyu gerekli”

Fenerbahçe, Galatasaray'ın, kulübün bir önceki başkanı Ali Koç hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu ifadeleri "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, Ali Koç'un saha dışı tartışmaların merkezine çekilmesini doğru bulmadıklarını belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir. Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir. Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

