Sergio Ramos’tan tarihi hamle! İspanyol ekibini satın alacak

İspanyol futbolunun en önemli figürlerinden Sergio Ramos, kariyerinin başladığı kulüp olan Sevilla FC için tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor.

İspanya'nın saygın radyo istasyonlarından Cadena SER'in haberine göre; taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. Haberde, Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için 450 milyon euro bedel üzerinden kulüp sahipleriyle el sıkıştığı ifade edildi.

Bu büyük yatırımda Ramos'un tek başına hareket etmediği, ortağı olarak Five Eleven Capital bünyesinde yer alan önemli isimlerden Martin Ink'in süreçte aktif rol aldığı vurgulandı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamlandığı ve satın alma sürecinin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesinin beklendiği aktarıldı.

