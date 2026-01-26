Galatasaray transferde Premier Lig ekipleriyla kapışıyor!
Noa Lang ve Yasser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray'da tüm gözler orta saha transferine çevrildi. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların hedefindeki yıldız ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un liste başı olan orta saha oyuncusu için Premier Lig ekipleriyle kapışıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Belçika ekibi Club Brugge'un oyuncusu Onyedika konusunda ise taraflar arasında büyük ölçüde uzlaşma sağlanmasına rağmen, Sarı-Kırmızılılar kararını aceleye getirmedi.
GÖZLER PARMA'YA ÇEVRİLDİ
Yönetimin öncelik verdiği isim ise Serie A temsilcisi Parma'da forma giyen Mandela Keita oldu.
Akşam'da yer alan habere göre; 23 yaşındaki Belçikalı futbolcu için İtalyan kulübüyle temasların sürdüğü, transferin kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un da genç oyuncunun oyun yapısını yakından takip ettiği ve kadroda görmeyi arzu ettiği ifade ediliyor.
Ancak Galatasaray bu transferde yalnız değil. Premier League'den bazı kulüplerin Keita'yı radarına alması, sürecin zorlu geçebileceğine işaret ediyor.
Parma 23 yaşındaki Belçikalı oyuncunun bonservisine 11.9 milyon Euro ödemişti.
Mandela Keita'nın Parma ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
