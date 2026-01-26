Galatasaray transferde Premier Lig ekipleriyla kapışıyor!

Noa Lang ve Yasser Asprilla transferlerini bitiren Galatasaray, hücum hattındaki takviyelerin ardından orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sarı-Kırmızılı yönetim, bu bölge için birçok alternatif üzerinde dururken temaslarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor.