Galatasaray transferde Premier Lig ekipleriyla kapışıyor!

Galatasaray transferde Premier Lig ekipleriyle kapışıyor!

Noa Lang ve Yasser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray'da tüm gözler orta saha transferine çevrildi. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların hedefindeki yıldız ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un liste başı olan orta saha oyuncusu için Premier Lig ekipleriyle kapışıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

26 Ocak 2026 Pazartesi 11:53
Noa Lang ve Yasser Asprilla transferlerini bitiren Galatasaray, hücum hattındaki takviyelerin ardından orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sarı-Kırmızılı yönetim, bu bölge için birçok alternatif üzerinde dururken temaslarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Sarı Kırmızılılar, Oulai için Trabzonspor cephesiyle yürütülen görüşmelerden olumsuz yanıt aldı.

Belçika ekibi Club Brugge'un oyuncusu Onyedika konusunda ise taraflar arasında büyük ölçüde uzlaşma sağlanmasına rağmen, Sarı-Kırmızılılar kararını aceleye getirmedi.

GÖZLER PARMA'YA ÇEVRİLDİ

Yönetimin öncelik verdiği isim ise Serie A temsilcisi Parma'da forma giyen Mandela Keita oldu.

Akşam'da yer alan habere göre; 23 yaşındaki Belçikalı futbolcu için İtalyan kulübüyle temasların sürdüğü, transferin kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un da genç oyuncunun oyun yapısını yakından takip ettiği ve kadroda görmeyi arzu ettiği ifade ediliyor.

Ancak Galatasaray bu transferde yalnız değil. Premier League'den bazı kulüplerin Keita'yı radarına alması, sürecin zorlu geçebileceğine işaret ediyor.

Parma 23 yaşındaki Belçikalı oyuncunun bonservisine 11.9 milyon Euro ödemişti.

Mandela Keita'nın Parma ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

