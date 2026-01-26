3. Lig'de ilginç olay! Hakem frikikten atılan golü vermedi

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Sebat Gençlik-Fatsa Belediyespor maçında inanması güç bir hakem hatası yaşandı. Karşılaşmanın 83. dakikasında ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü bulunurken, Fatsa Belediyespor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Murat Can Bölükbaşı harika bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. Ancak karşılaşmanın hakemi topun filelere temasını göremedi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Mesela hemen ilgili yan hakemin futbolla ilişkisini sonlandıracaksın, hiç tereddüt etmeye gerek yok. Fatsa 10 maçtır kaybetmiyor, 82. dakikada belki geri dönüşe imza atacaklar ama şu topa girmedi diyebiliyorlar. Topun fileye temasını Ezel'in görme engelli kıymetli validesi bile… pic.twitter.com/t4wB1Q4vyo — Yeraltından Futbol (@yeraltifutbol) January 25, 2026