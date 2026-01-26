3. Lig'de ilginç olay! Hakem frikikten atılan golü vermedi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nesine 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Sebat Gençlik-Fatsa Belediyespor karşılaşmasında hakem frikikten atılan golü vermedi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 11:07
Nesine 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Sebat Gençlik-Fatsa Belediyespor maçında inanması güç bir hakem hatası yaşandı. Karşılaşmanın 83. dakikasında ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü bulunurken, Fatsa Belediyespor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Murat Can Bölükbaşı harika bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. Ancak karşılaşmanın hakemi topun filelere temasını göremedi ve gol geçerlilik kazanmadı.

