ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ev sahibi ikas Eyüpspor, ligde oynadığı 18 maçın ardından düşme hattında sondan ikinci sırada yer alırken, bu tablo geçen sezonki beklentilerin tam tersi bir görüntü ortaya koyuyor. Beşiktaş ise ilk dört sıra ile arasındaki puan farkını üçe indirmiş durumda ve haftaya beşinci sırada giriyor. Beşiktaş'ın Eyüpspor deplasmanında oynayacağı maç öncesinde karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. "ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor ile ligde 4. kez rakip olacak. Mücadele 26 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR'DA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Eyüpspor'un etrafındaki hikâye son bir yılda büyük ölçüde değişti. Geçtiğimiz sezon ligin üst sıralarına oynayan iddialı bir ekip olarak görülen İstanbul temsilcisi, bu sezon ise zorlu performansın ardından Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor. Küme düşme hattında yer alan Eyüpspor, ligdeki konumunu korumak için kritik bir süreçten geçiyor.

ARDA TURAN SONRASI ZORLU SÜREÇ

Takımı Süper Lig'e çıkaran ve ilk etapta üst sıralar için mücadele etmelerini sağlayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e transferi sonrası Eyüpspor'da düşüş başladı. Selçuk Şahin'in kısa süren görev süresinin ardından Orhan Ak takımın başına getirildi ve kulübü yeniden istikrara kavuşturma görevi üstlendi.

EYÜPSPOR'DA FORM DURUMU

Eyüpspor, 2026 yılına Konyaspor deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. Ancak bu sonuç, ligdeki galibiyetsiz serisini dört maça çıkardı (2 beraberlik, 2 mağlubiyet). Savunma sorunları dikkat çekerken, İstanbul ekibi tüm kulvarlarda üst üste 12 maçtır kalesini gole kapatamıyor.

BEŞİKTAŞ TARİHSEL ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Beşiktaş, iki takım arasında oynanan önceki dört karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu maçların üçü ligde, biri ise Türkiye Kupası'nda oynandı. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında oynanan maçta Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ FORMDA VE HEDEFİ İLK 4

Avrupa kupalarından elenilmesi ve sezon ortasında Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesiyle başlayan dalgalı süreç sonrası Beşiktaş form yakaladı. Siyah-beyazlılar, ligde son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi (5 galibiyet, 2 beraberlik) ve toplam 15 puan topladı. Tüm kulvarlarda ise 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Bu yükselişle birlikte Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve geldiği dönemde bulunduğu 8. sıradan 5. sıraya yükseldi ve ilk dört mücadelesine yeniden güçlü şekilde dahil oldu.

DEPLASMAN PERFORMANSI GÜÇLÜ

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda da etkili bir performans sergiliyor. Siyah-beyazlılar dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Tüm kulvarlarda ise deplasmanda 8 maçtır yenilmiyor. Bu nedenle Eyüpspor karşılaşmasını ilk dört için önemli bir fırsat olarak görüyor.