Fotomaç yazarları Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi

İki maçta Yigit Efe ile hamle yapmış, kilitlenen maçları kendi lehine çevirmişti. Bu kez baştan bu kurguya dönmesi kendi içinde mantıklı olsa da, takımın diğer pozisyonlanmasında, yine "zorlandığı" şablonlar vardı. Alanya'da Guendouzi'yi, Aston Villa karşısında da Asensio'yu çizgiye yaklaştırıp, hücumunu organize etmişti. Yiğit kendi ifadesindeki gibi bek gibi değil, sağ kanadı kontrol eden stoper oynamıştı. Bu kez bek görevini aldı direkt olarak. Sağ beki kulübede otururken üstelik.