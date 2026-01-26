Galatasaray orta saha transferini bitiriyor! 2 yıldızdan 1'i gelecek

22 yaşındaki Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü gündemde. Sezon başında Monaco'dan West Ham'a 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Magassa, 15 maçta birer gol ve asist katkısı verdi.

3 BÖLGEDE DE GÖREV YAPABİLİYOR



Baş mevkisi ön libero olan Magassa'nın hem merkez orta saha hem de stoperde görev alabilmesi oyuncuyu Galatasaray için dikkat çeken bir hedef haline getirdi.