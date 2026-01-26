Galatasaray orta saha transferini bitiriyor! 2 yıldızdan 1'i gelecek

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, West Ham United forması giyen Soungoutou Magassa ya da Club Brugge'un yıldızı Raphael Onyedika'dan birini bu hafta kadroya katmayı hedefliyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 09:22
Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray'da sıra orta saha transferine geldi.

Özellikle 6 numara için arayış devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Soungoutou Magassa için devrede.

22 yaşındaki Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü gündemde. Sezon başında Monaco'dan West Ham'a 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Magassa, 15 maçta birer gol ve asist katkısı verdi.

3 BÖLGEDE DE GÖREV YAPABİLİYOR

Baş mevkisi ön libero olan Magassa'nın hem merkez orta saha hem de stoperde görev alabilmesi oyuncuyu Galatasaray için dikkat çeken bir hedef haline getirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp yönetiminin 22 yaşındaki çok yönlü futbolcunun transferini satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile bitirmek istediği belirtildi.

Monaco altyapısından yetişen Magassa, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giydi. Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkan Magassa, 1 gol kaydetti. Yönetim işi bir an önce bitirmeyi planlıyor.

ONYEDIKA SICAK BAKIYOR

Galatasaray , Onyedika için de bastırıyor. Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen Cimbom, Belçika temsilcisi Club Brugge'le görüşmelerini sürdürüyor. 24 yaşındaki orta saha Galatasaray'a gelmeye sıcak bakmaya başladı.

Club Brugge'la kontratı 2027'de bitecek yıldız futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterildi. Ağustos 2022'den bu yana Club Brugge'de olan Raphael Onyedika, 165 karşılaşmada 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

İstikrarlı görüntü çizen yıldız futbolcu, 1 lig şampiyonluğu ve 1 kupa zaferi de yaşadı.

