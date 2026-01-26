CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), kar fırtınası nedeniyle Memphis ve Milwaukee'deki maçlar ertelendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 10:45
ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi

NBA'in açıklamasında, "ABD'nin büyük bölümünde tehlikeli seyahat koşulları yaratan şiddetli kar fırtınası nedeniyle pazar günü (dün) Memphis ve Milwaukee'de oynanması beklenen maçlar ertelendi." denildi.

Açıklamada, "Dallas Mavericks, Bucks'a karşı oynayacakları pazar gecesi maçı için Milwaukee'ye uçmak için iki kez girişimde bulundu, ancak hava koşulları buna izin vermedi. Maçın başlama saatine birkaç saat kala erteleme kararı açıklandı. Maç için hazırlanan yemekler, Milwaukee bölgesindeki barınaklara bağışlandı." bilgisi verildi.

Denver Nuggets ile Memphis Grizzlies maçı ise dün başlama vuruşuna yaklaşık üç saat kala ertelendi. Yeni tarihler, henüz açıklanmadı.

BAZI MAÇLARIN BAŞLAMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

NBA'de bugün oynanacak iki maçın başlama saatleri değiştirildi.

Philadelphia 76ers ile Charlotte Hornets arasında oynanacak maç, yerel saatle 19.00'dan saat 15.00'e, Indiana Pacers ile Atlanta Hawks arasındaki maç ise yerel saatle 19.30'dan saat 13.30'a alındı.

