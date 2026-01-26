Noa Lang Galatasaray’a transfer sürecini açıkladı! “Osimhen ve Mertens ile…”

Taraftara da özel bir mesaj gönderen Lang, "Merhaba büyük Galatasaray taraftarı. Bu büyük kulüpte oynamayı ve birlikte başarılı olmayı dört gözle bekliyorum. Sizi gururlandırmak ve kulübüm için her şeyimi vermek adına her gün çok çalışacağım" diye konuştu.

"Kazanmak" vurgusunu yineleyen Hollandalı yıldız, hedeflerini ise şu sözlerle özetledi:

"Kazanmak benim için her şey demek. Oynadığım her sezonda kupa kazandım. Galatasaray'a da kupalar kazanmak için geldim. Galatasaray, kupalar kazanması gereken bir takım. Ben de kupalara ihtiyacı olan bir oyuncuyum. Takımımla birlikte mümkün olan her şeyi kazanmak istiyorum."