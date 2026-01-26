Noa Lang Galatasaray’a transfer sürecini açıkladı! “Osimhen ve Mertens ile…”

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda hem transfer sürecini hem de taraftarla ilgili ilk izlenimlerini anlattı.

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, kulübün resmi YouTube kanalında samimi ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarın atmosferine dikkat çeken Hollandalı oyuncu, özellikle Avrupa maçlarına vurgu yaptı.

Atletico karşılaşmasını izlerken yaşadıklarını anlatan Lang, "Atletico maçını izliyordum ve televizyonun sesini kısmak zorunda kaldım (gülerek). Atletico topa sahip olduğunda sadece ıslık sesi duyuyordum. Stadyumda oluşacak atmosferi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Ailesinin de Galatasaray'a olan ilgisini paylaşan yıldız futbolcu, "Çocuklarım futbolu seviyor. Oğullarım sabah uyandığında mutlaka forma giymek istiyorlar. Dürüst olayım; bir yıldır zaten bir Galatasaray forması vardı" ifadelerini kullandı.

Taraftara da özel bir mesaj gönderen Lang, "Merhaba büyük Galatasaray taraftarı. Bu büyük kulüpte oynamayı ve birlikte başarılı olmayı dört gözle bekliyorum. Sizi gururlandırmak ve kulübüm için her şeyimi vermek adına her gün çok çalışacağım" diye konuştu.

"Kazanmak" vurgusunu yineleyen Hollandalı yıldız, hedeflerini ise şu sözlerle özetledi:
"Kazanmak benim için her şey demek. Oynadığım her sezonda kupa kazandım. Galatasaray'a da kupalar kazanmak için geldim. Galatasaray, kupalar kazanması gereken bir takım. Ben de kupalara ihtiyacı olan bir oyuncuyum. Takımımla birlikte mümkün olan her şeyi kazanmak istiyorum."

Transfer sürecinde Mertens veya Osimhen ile görüşüp görüşmediği sorulan Noa Lang, "Hayır. Sadece hoca ve başkanla konuştum. Çünkü burada daha önce yaşadım. Galatasaray'ı ve şehri çok iyi tanıyorum. Sadece hislerimi dinledim" diyerek kararını içgüdüleriyle verdiğini ifade etti.

