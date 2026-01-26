Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum
Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündemin sıcak isimlerinden biri de Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ederson'du. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldız için temasları sürerken futbolcuya Avrupa'dan dev talipler çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
İstanbul temsilcisinin özellikle orta sahaya yapacağı takviye merak konusuyken Ederson için Premier Lig ekiplerinin dışında İspanya'dan da dev bir talip çıktığı kaydedildi.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Newcastle United ve Manchester United'ın Brezilyalı yıldız için Atalanta ile temasları sürerken Atletico Madrid'den sürpriz bir hamle geldi.
Conor Gallagher'ı Tottenham'a satan La Liga temsilcisi, İngiliz oyuncunun yerini doldurmak üzere Atalanta ile ilk resmi teması kurdu.
Öte yandan 26 yaşındaki Sambacı'nın menajerinin bu gelişmeyi yetenekli futbolcuya talip olan Ada ekiplerine özel olarak bildirdiği ortaya çıktı.
Atletico Madrid'in transfer yarışını önde götürdüğü aktarıldı. Manchester United'ın hamle yapması beklenmiyor. Newcastle United ise takımda yaşanan son gelişmelere bağlı olarak İspanyol temsilcisine rakip olabilir.
Ederson ile ilgili tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın transferde izleyeceği tutum merak ediliyor.
Bu sezon Atalanta forması ile tüm kulvarlarda 24 maçta toplamda 1.804 dakika süre alan Brezilyalı, 1 gol/1 asist katkısı sundu.
