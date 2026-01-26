Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

İstanbul temsilcisinin özellikle orta sahaya yapacağı takviye merak konusuyken Ederson için Premier Lig ekiplerinin dışında İspanya'dan da dev bir talip çıktığı kaydedildi.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Newcastle United ve Manchester United'ın Brezilyalı yıldız için Atalanta ile temasları sürerken Atletico Madrid'den sürpriz bir hamle geldi.