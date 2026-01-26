CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündemin sıcak isimlerinden biri de Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ederson'du. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldız için temasları sürerken futbolcuya Avrupa'dan dev talipler çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 17:09
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketliliği hız kesmeden sürerken sarı-kırmızılıların listesinde yer alan o oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

Ada basını, Cimbom'un İtalya çıkarması esnasında görüşmeler gerçekleştirdiği Ederson için kızışan transfer yarışını ve devreye giren takımları açıkladı.

Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 24'ü büyük oranda garantilemiş olan Galatasaray, bu doğrultuda kadroya yapacağı takviyeler için kollarını sıvadı.

Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

İstanbul temsilcisinin özellikle orta sahaya yapacağı takviye merak konusuyken Ederson için Premier Lig ekiplerinin dışında İspanya'dan da dev bir talip çıktığı kaydedildi.

Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Newcastle United ve Manchester United'ın Brezilyalı yıldız için Atalanta ile temasları sürerken Atletico Madrid'den sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

Conor Gallagher'ı Tottenham'a satan La Liga temsilcisi, İngiliz oyuncunun yerini doldurmak üzere Atalanta ile ilk resmi teması kurdu.

Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

Öte yandan 26 yaşındaki Sambacı'nın menajerinin bu gelişmeyi yetenekli futbolcuya talip olan Ada ekiplerine özel olarak bildirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

Atletico Madrid'in transfer yarışını önde götürdüğü aktarıldı. Manchester United'ın hamle yapması beklenmiyor. Newcastle United ise takımda yaşanan son gelişmelere bağlı olarak İspanyol temsilcisine rakip olabilir.

Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

Ederson ile ilgili tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın transferde izleyeceği tutum merak ediliyor.

Galatasaray'a transferde dev rakipler! İşte Ederson'da son durum

Bu sezon Atalanta forması ile tüm kulvarlarda 24 maçta toplamda 1.804 dakika süre alan Brezilyalı, 1 gol/1 asist katkısı sundu.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
