CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor ile Bandırmaspor yenişemedi: İşte maçın özeti

Esenler Erokspor ile Bandırmaspor yenişemedi: İşte maçın özeti

Trendyol 1’inci Lig’in 30’uncu haftasında Esenler Erokspor, evinde konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 22:20
Esenler Erokspor ile Bandırmaspor yenişemedi: İşte maçın özeti

Esenler Erokspor, Trendyol 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında evinde konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Esenler

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Harun Güngör, Ferhat Çalar

ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton (Dk. 75 Catakovic), Recep Niyaz (Dk. 76 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Kanga), Faye, Kayode

BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 78 Oğuz Ceylan), Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 78 Mücahit Albayrak), Fall (Dk. 12 Arda Özçimen), Amaral (Dk. 70 Abdulkadir Parmak), Kehinde (Dk. 46 Badji), Tanque

GOLLER: Dk. 14 Kayode (Esenler Erokspor), (P) Dk. 45+9 Tanque (Bandırmaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 9 Akın Alkan (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Mikail Okyar, Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Amaral (Bandırmaspor)

G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada?
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü: Başkan Erdoğan bizzat takdim etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Medicana kupaya veda etti F.Bahçe Medicana kupaya veda etti 21:30
G.Saray'ın RAMS Başakşehir mesaisi başladı G.Saray'ın RAMS Başakşehir mesaisi başladı 20:26
Trabzonspor'un Ç. Rizespor mesaisi devam etti Trabzonspor'un Ç. Rizespor mesaisi devam etti 20:24
F.Bahçe Fatih Karagümrük maçına hazır F.Bahçe Fatih Karagümrük maçına hazır 20:19
G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde 19:26
Haaland’ın Barcelona iddialarına yanıt geldi! Haaland’ın Barcelona iddialarına yanıt geldi! 18:52
Daha Eski
Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı 18:50
Bayern Münih-Anadolu Efes maçı detayları! Bayern Münih-Anadolu Efes maçı detayları! 18:44
Bolu'da kazanan Arca Çorum FK! Bolu'da kazanan Arca Çorum FK! 18:41
F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! 18:08
Türk Telekom'un maçı tarafsız sahada oynanacak Türk Telekom'un maçı tarafsız sahada oynanacak 17:52
Beşiktaş'ın Gençler mesaisi devam etti Beşiktaş'ın Gençler mesaisi devam etti 17:37