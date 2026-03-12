CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Medicana Erkekler CEV Kupası'na veda etti: İşte maçın özeti

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanşında sahasında Slovenya temsilcisi ACH Volley'e 3-1 mağlup oldu.İlk maçta da sahadan 3-2 mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, kupaya veda etti. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 21:30
Fenerbahçe Medicana Erkekler CEV Kupası'na veda etti: İşte maçın özeti

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Medicana, sahasında Slovenya temsilcisi ACH Volley'e 3-1 mağlup oldu.

İlk maçta da sahadan 3-2 mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, kupaya veda etti. ACH Volley ise organizasyonda yarı finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mikheil Guniava (Gürcistan), Andreas Danill (Kıbrıs Rum Kesimi)

Fenerbahçe Medicana: Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Chinenyeze, Drzyzga, Ngapeth (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Marttila, Gomez)

ACH Volley: Urnaut, Krzic, Stern, Marovt, Pajenk, Ropret (Kovacic, Sket, Sen)

Setler: 25-19, 19-25, 21-25, 16-25

Süre: 97 dakika (22, 27, 27, 21)

DİĞER
