Samsunspor-Rayo Vallecano maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

Samsunspor-Rayo Vallecano maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

UEFA Konferans Ligi’ndeki gururumuz Samsunspor, son 16 turu ilk maçında İspanya’nın dişli ekiplerinden Rayo Vallecano’yu Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda ağırlıyor. Temsilcimiz, Karadeniz’de fırtına estirip İspanya’daki rövanş öncesi avantajı kapmak istiyor. Samsunspor-Rayo Vallecano maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 19:43 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 20:38
Samsunspor-Rayo Vallecano maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

Atatürk'lü armayı tam 27 yıl sonra yeniden Avrupa semalarında dalgalandıran Samsunsporumuz, UEFA Konferans Ligi'nde tarihi bir sınavın eşiğine geldi. Karadeniz temsilcimiz, son 16 turu ilk maçında bugün İspanya'nın köklü ekiplerinden Rayo Vallecano'yu Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlıyor. Lig aşamasındaki dirençli oyunu ve play-off turundaki başarısıyla tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan temsilcimiz, Madrid ekibini evinde devirerek 19 Mart'ta İspanya'da oynanacak rövanş öncesi çeyrek final kapısını ardına kadar aralamak istiyor.

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI 11'LER

Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji.

Rayo Vallecano:Batalla, Ratiu, Lejeune, Fleipe, Chavarria, Ciss, Lopez, Palazon, Akhomach, Garcia, Alemao.

Samsunspor-Rayo Vallecano maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

"Türk futbolu için tarih yazmak istiyoruz" Devamını Oku BUNU DA OKU

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı kapsamındaki Samsunspor-Rayo Vallecano mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanıyor.

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor'un Rayo Vallecano ile kozlarını paylaştığı kritik karşılaşma, Türkiye Saati ile 20.45'te start aldı.

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Rayo Vallecano maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA, Samsun'daki bu kritik randevu için hakem heyetini Romanya'dan seçti. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Barbu yönetiyor. Barbu'nun yardımcılıklarını Mircea Grigoriu ve Adrian Vornicu yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu oldu. VAR koltuğunda Catalin Popa, AVAR'da ise Marcel Birsan görev yapıyor.

27 YIL SONRA GELEN AVRUPA SERÜVENİ

Tarihinde daha önce iki kez UEFA İnter Toto Kupası'nda boy gösteren Samsunspor, tam 27 yıllık aranın ardından döndüğü Avrupa arenalarında bugüne kadar 20 maçı geride bıraktı. Bu süreçte sergilediği performansla dikkat çeken Karadeniz ekibi; 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Rakip ağları 31 kez sarsan Samsun temsilcisi, kalesinde ise 20 gol gördü.

BU SEZONUN 11. SINAVI

Samsunspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 11. müsabakasına çıktı. Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos eşleşmesiyle başlayan, ardından yoluna Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlılar, bu sezon çıktığı 10 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Son olarak play-off etabında Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık skorlarla saf dışı bırakan Samsunspor'un şimdiki hedefi çeyrek final.

TAKIMDA SAKATLIK BİLMECESİ

Samsunspor'da kritik maç öncesi sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor. Takımdaki son durum ise şöyle:

Jaures Assoumou'nun tedavisi devam ediyor. Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç idmanlara başladılar ancak 90 dakika form tutacak seviyede değiller; riske edilmemeleri planlanıyor. Afonso Sousa ise İyileşmesine rağmen henüz tam hazır değil.

G.Saray'dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11'inde
Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı!
