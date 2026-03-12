Inigo Perez Soto: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor'u 3-1 yenen İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, rövanş için güzel bir skor aldıklarını söyledi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 23:39
Inigo Perez Soto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir rakibe karşı güzel bir oyun oynadıklarını kaydetti.

Maçta favori olmadıklarını anlatan Soto, "Kazanmış olmamız favori olduğumuzu göstermiyor. Oyuncularıma teşekkür ederim. Oyuna iyi adapte olduk. Maçın etkileyici atmosferinde iyi oynadık. Nasıl atak yapacağımızı biliyorduk. Fiziksel olarak iyi bir seviye gösterdik. Futbolcuların forma giymesi için enerjik ve tam kapasite olması gerekiyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, her oyuncu için analiz yaptıklarını belirterek, "Takımda çeşitlilik var. 19 tane oyuncumuz mevcut. Bunları rotasyon olarak değil de seçim olarak görüyorum. Karşılaştığımız takıma göre oyuncuyu oynatıyorum. Onun için oyuncularımın her zaman hazır olması gerekiyor. Samsunspor'a karşı 3-1 alınan galibiyetin ardından psikolojik bir üstünlük de sağladık. Çeyrek finale gitmek için diğer maçı da görmemiz lazım. Bu galibiyeti oyuncularımla birlikte kutladık. Oyuncularım çok mutlu ve güzel bir yolculuk geçireceğiz. Rövanş için güzel bir skor aldık. Oyuncularım seviyesini gösterdi. Çok uzağa bakmak istemiyorum ama final oynamak isteriz." şeklinde konuştu.

