Mouandilmadji’den Rayo Vallecano maçı sonrası açıklama

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında Samsunspor, sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk etti. Zorlu mücadelede temsilcimiz rakibine 3-1 mağlup oldu. Samsunspor'un karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Marius Mouandilmadji, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Marius Mouandimadji: "Zor geçeceğini biliyorduk. Bu turnuvadaki en iyi takımlardan biriyle oynadık. Bu maçı kaybettik. Madrid'e gidip oynayacağız. Kazanma şansımız var. Çok iyi hazırlanıp o maçta turu geçmek istiyoruz."