Ziraat Türkiye Kupası
Mouandilmadji'den Rayo Vallecano maçı sonrası açıklama

Mouandilmadji’den Rayo Vallecano maçı sonrası açıklama

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında Samsunspor sahasında Rayo Vallecano'yu ağırladı. Temsilcimiz, mücadeleyi 3-1 kaybetti. Ekibimizin tek golünü atan Marius Mouandimadji maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 23:29
Mouandilmadji’den Rayo Vallecano maçı sonrası açıklama

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında Samsunspor, sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk etti. Zorlu mücadelede temsilcimiz rakibine 3-1 mağlup oldu. Samsunspor'un karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Marius Mouandilmadji, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Marius Mouandimadji: "Zor geçeceğini biliyorduk. Bu turnuvadaki en iyi takımlardan biriyle oynadık. Bu maçı kaybettik. Madrid'e gidip oynayacağız. Kazanma şansımız var. Çok iyi hazırlanıp o maçta turu geçmek istiyoruz."

DİĞER
