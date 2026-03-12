CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA ülke puanımız güncellendi! İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı sonrası sıralamamız

UEFA ülke puanımız güncellendi! İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı sonrası sıralamamız

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor konuk ettiği Rayo Vallecano'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Temsilcimizin mağlubiyetinin ardından UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 23:29
UEFA ülke puanımız güncellendi! İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı sonrası sıralamamız

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor evinde Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralamamız güncellendi.

UEFA ülke puanımız güncellendi! İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı sonrası sıralamamız

1- İNGİLTERE: 113.575

UEFA ülke puanımız güncellendi! İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı sonrası sıralamamız

2- İTALYA: 98.588

UEFA ülke puanımız güncellendi! İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı sonrası sıralamamız

3- İSPANYA: 93.234

UEFA ülke puanımız güncellendi! İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı sonrası sıralamamız

4- ALMANYA: 89.117

UEFA ülke puanımız güncellendi! İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı sonrası sıralamamız

5- FRANSA: 80.712

UEFA ülke puanımız güncellendi! İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı sonrası sıralamamız

6- PORTEKİZ: 69.666

UEFA ülke puanımız güncellendi! İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı sonrası sıralamamız

7- HOLLANDA: 67.345

UEFA ülke puanımız güncellendi! İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı sonrası sıralamamız

8- BELÇİKA: 61.850

