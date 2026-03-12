UEFA ülke puanımız güncellendi! İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı sonrası sıralamamız
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor konuk ettiği Rayo Vallecano'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Temsilcimizin mağlubiyetinin ardından UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 23:29
3- İSPANYA: 93.234
4- ALMANYA: 89.117
5- FRANSA: 80.712
6- PORTEKİZ: 69.666
7- HOLLANDA: 67.345
8- BELÇİKA: 61.850
9- TÜRKİYE: 51.475
10- ÇEKYA: 48.325
