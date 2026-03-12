CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, 3-1 yenildikleri Rayo Vallecano maçının ardından bir maç daha oynayacaklarını ve futbolda her şeyin mümkün olduğunu söyledi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 23:46
Thorsten Fink: İkinci maç var, futbolda her şey mümkün

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda sahasında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink mücadeleyi değerlendirdi. Yenildikleri için üzgün olduklarını dile getiren Fink, "Zor bir maç oldu ve kaybettik. Hatalarımızı beklediler, hatalar yaptık ve kaybettik. Rakip çok olgun bir takım. Topa daha çok sahip olan taraf bizdik. Gol beklentisi de benzerdi. İstatistiklere baktığımızda biz daha iyiydik. Onlar ise daha iyi takımdı, ezber oyun becerisi bizden daha iyiydi. İkinci maç var. Futbolda her şey mümkün. Eğer erken gol bulabilirsek, onlara zarar verebiliriz. Çok eksik ve sakat oyuncumuz var. Önümüzdeki haftalar için onların geri dönmesi önemli. Kanatta bugün Carlo Holse ile oynamak zorunda kaldık. Normalde merkez oyuncusu. Diğer kanat oyuncuları ise sakatlıklarından dolayı sonradan oyuna girmek zorunda kaldı" dedi.

Rakibin gol yollarını iyi kapattığını dile getiren Fink, ayrıca şunları söyledi:

"İyi bir takıma karşı oynadık. Çok fazla şans yakalayamadık. Gol beklentisi 0,55 oranında tutuk ancak ona rağmen çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Boşlukları çok iyi kapattılar. Belki Konferans Ligi'nin bile kazanabilirler. Bu tip güçlü ekiplere karşı bu sonuçlar normal."

