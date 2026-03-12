Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı futbol akademi sporcularıyla iftarda bir araya geldi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Futbol Akademi sporcularıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 22:04
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında Futbol Akademi sporcularıyla bir araya geldi.

İftar programında; Asbaşkan Kaan Kasacı, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Kamu Kurumları ile İlişkilerden, Taraftardan ve Futbol Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kadın Futbol Takımları ve Futbol Akademisi İdari Direktörü Tuncay Yanık da yer aldı.

Başkan Serdal Adalı, iftarın ardından U-13 Gelişim Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maça hazırlanan U-13 Akademi Takımının antrenmanını takip etti. Adalı, idmanın ardından bir araya geldiği sporculara başarılar diledi.

