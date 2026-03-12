Andrea Mazzon: Ders çıkartıp önümüzdeki maça odaklanmalıyız

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Arjantin'e 59-55 kaybeden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, söz konusu yenilgiden dersler çıkaracaklarını söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 23:58
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından İtalyan başantrenör Andrea Mazzon ile milli oyuncu Gökşen Fitik, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Andrea Mazzon, son çeyreğe kadar iyi oynadıklarını anlatarak, "Basketbolu biliyorsunuz, son dakikalarda geriye düşmek çok zor olabiliyor. Bu karşılaşmadan ders çıkartıp önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Maçı sadece bir saniyelik hatamız üstünden değerlendiremeyiz ancak daha iyi olabileceğimiz anlar vardı." şeklinde konuştu.

Kanada maçında yaptıklarını Arjantin karşısında ortaya koyamadıklarını vurgulayan Mazzon, son çeyrekte 5 sayı üretmelerine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu hatamızdan ders çıkartıp önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Daha rahat oynamalıyız. Kızlar kazanmaları gerektiğini biliyorlardı ama her şey olabiliyor. Japonya ile olan maçı düşünmemiz gerekiyor."

Ay-yıldızlı basketbolcu Gökşen Fitik ise Arjantin karşılaşmasından dersler çıkaracaklarını belirterek, "Turnuva uzun. Bir hedefimiz var, herkes bunun farkında. Dünya Kupası'na gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

GREGORIO MARTİNEZ: "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Arjantin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gregorio Martinez, alınan galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu aktardı.

Gregorio Martinez, çok zor bir maç oynadıklarını aktararak, "Takımımla gurur duyuyorum. Çok rekabetçilerdi, maçın zor olacağını biliyorlardı. Kaybedince üzülüyoruz, kazandığımızda ise mutluyuz. Türkiye de çok rekabetçi oynadı. Julieta Mungo maçı kazanmamıza büyük yardımcı oldu. Takımıma güveniyorum." diye konuştu.

Mücadelede 16 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist üreten oyuncu Melisa Gretter ise "Çok güçlü bir defansları vardı. Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Çok zor bir maçtı. 40 dakika boyunca kazanmaya odaklıydılar." ifadelerini kullandı.

DİĞER
