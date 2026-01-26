Manchester City’de Galatasaray maçı öncesi alarm! Tam 10 eksik var

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı evinde ağırlayacak Manchester City, son hafta karşılaşmasına sakatlıklar, cezalar ve lisans engelleri nedeniyle ciddi eksiklerle çıkacak. İşte o eksikler… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 16:27 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 16:39
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray ile oynayacağı kritik maç öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor. İngiliz ekibinde savunma ve orta sahadaki kayıplar teknik heyetin planlarını zorluyor.

Stoper hattında Josko Gvardiol, John Stones ve Ruben Dias'ın sakatlıkları devam ediyor. Ara transferde kadroya katılan Marc Guehi ise UEFA lisans dönemi dışında kaldığı için forma giyemeyecek.

Orta sahada cezalı Rodri'nin yanı sıra Nico Gonzalez ve Mateo Kovacic'in sakatlıkları sürüyor. Kanatlarda görev yapan Savinho ile Oscar Bobb da karşılaşmaya yetişemeyecek.

Öte yandan 72 milyon avroluk yeni transfer Antoine Semenyo, tıpkı Guehi gibi UEFA lisansı bulunmadığı için Galatasaray karşısında görev alamayacak.

MANCHESTER CITY'NİN GALATASARAY MAÇI EKSİKLERİ

Josko Gvardiol

Ruben Dias

John Stones

Marc Guehi (UEFA lisansı yok)

Rodri (cezalı)

Nico Gonzalez

Mateo Kovacic

Savinho

Oscar Bobb

Antoine Semenyo (UEFA lisansı yok)

