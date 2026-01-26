Göztepe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında 38. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 15:26
Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetle kapattığı haftada zirvenin 3 puan gerisine düştü.
İSMAİL SAKATLANARAK ÇIKTI
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.
Maçın 36. dakikasında kendisini yere bırakan İsmail, sahadaki tedavisinin ardından 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı.
SON DURUMU BELLİ OLDU!
Öte yandan İsmail Yüksek'in sakatlığının ardından son durumu belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre, milli futbolcunun ciddi bir durumunun olmadığı kaydedildi.
İsmail Yüksek'in ilk bulgularında uzun süreli bir sakatlığa sebebiyet verecek önemli bir duruma rastlanmadı.
