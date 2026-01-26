CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Göztepe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu

Göztepe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında 38. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 15:26
Göztepe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.

Göztepe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakikada oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Müsabakanın 16. dakikasında Dorgeles Nene'nin golüyle ööne geçen sarı-lacivertlilerin 18. dakikada Anthony Musaba ile bir pozisyonu direkten döndü. Savunmada yapılan bir hatayla 24. dakikada Janderson'un golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

Göztepe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu

Maçın ikinci yarısında oyunu rakip ceza sahasına yıkan ve kenarlardan yüklenen Fenerbahçe, kapalı Göztepe savunmasını aşamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Göztepe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu

Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetle kapattığı haftada zirvenin 3 puan gerisine düştü.

Göztepe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu

İSMAİL SAKATLANARAK ÇIKTI

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.

Göztepe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu

Maçın 36. dakikasında kendisini yere bırakan İsmail, sahadaki tedavisinin ardından 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı.

Göztepe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu

SON DURUMU BELLİ OLDU!

Öte yandan İsmail Yüksek'in sakatlığının ardından son durumu belli oldu.

Göztepe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu

TRT Spor'un haberine göre, milli futbolcunun ciddi bir durumunun olmadığı kaydedildi.

Göztepe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu

İsmail Yüksek'in ilk bulgularında uzun süreli bir sakatlığa sebebiyet verecek önemli bir duruma rastlanmadı.

Türk Telekom-REKLAM
Gueye'den Galatasaray'a yeşil ışık!
DİĞER
Galatasaray'dan sert açıklama: “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!”
Kandil açık açık süreci dinamitliyor! PYD'li Aldar Halil'den "Rojova düşerse Güneydoğu düşer" tehdidi: "Bir 50 yıl daha kaybedecek Türkiye"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
Beşiktaş'ta Jörgensen transferi askıya alındı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Curry ilk 20'ye girdi! Curry ilk 20'ye girdi! 15:18
Beşiktaş'ta Jörgensen transferi askıya alındı! Beşiktaş'ta Jörgensen transferi askıya alındı! 15:14
Zeynep Sönmez'den Putintseva sözleri! Zeynep Sönmez'den Putintseva sözleri! 14:48
Serie A'dan Kenan Yıldız paylaşımı Serie A'dan Kenan Yıldız paylaşımı 14:41
Arsenal'ın puan kayıpları sürüyor Arsenal'ın puan kayıpları sürüyor 13:28
Sergio Ramos’tan tarihi hamle! Sergio Ramos’tan tarihi hamle! 12:57
Daha Eski
M. City-G.Saray maçına İspanyol hakem! M. City-G.Saray maçına İspanyol hakem! 12:21
F.Bahçe'ye Kolo Muani önerisi! F.Bahçe'ye Kolo Muani önerisi! 12:10
Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:04
Mourinho’dan esprili alarm çıkışı Mourinho’dan esprili alarm çıkışı 11:53
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 11:38
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! 11:17