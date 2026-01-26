CANLI SKOR ANA SAYFA
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe transfer talebini yönetimine iletti!

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe transfer talebini yönetimine iletti!

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Youssef En-Nesyri'nin transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun temsilcisi sarı lacivertli kulüple iletişime geçerek transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 15:55
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe transfer talebini yönetimine iletti!

Forvet transferi için gün sayan Fenerbahçe'de diğer yandan gözler Youssef En-Nesyri'ye çevrildi.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe transfer talebini yönetimine iletti!

Golcü futbolcunun cephesinde Fenerbahçe için dikkat çekici bir transfer gelişmesi yaşandı.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe transfer talebini yönetimine iletti!

Oyuncunun temsilcisi, Faslı golcünün bonservisiyle birlikte takımdan ayrılmak istediğini sarı-lacivertli yönetime bildirdi.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe transfer talebini yönetimine iletti!

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsüne şu an için bu şartlarda bir resmi teklif yok, bekleyiş sürüyor.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe transfer talebini yönetimine iletti!

En-Nesyri, son olarak Göztepe ile oynanan lig maçında kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe transfer talebini yönetimine iletti!

Teknik heyetin bu tercihi, ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe transfer talebini yönetimine iletti!

Fenerbahçe yönetiminin, gelen talebe nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe transfer talebini yönetimine iletti!

28 yaşındaki forvet, bu sezon ligde 25 karşılaşmada Fenerbahçe forması giydi.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe transfer talebini yönetimine iletti!

Tecrübeli golcü bu maçlarda 7 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

