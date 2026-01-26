Youssef En-Nesyri Fenerbahçe transfer talebini yönetimine iletti!
Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Youssef En-Nesyri'nin transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun temsilcisi sarı lacivertli kulüple iletişime geçerek transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 15:55
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsüne şu an için bu şartlarda bir resmi teklif yok, bekleyiş sürüyor.
En-Nesyri, son olarak Göztepe ile oynanan lig maçında kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.
Teknik heyetin bu tercihi, ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi.
Fenerbahçe yönetiminin, gelen talebe nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.
28 yaşındaki forvet, bu sezon ligde 25 karşılaşmada Fenerbahçe forması giydi.
Tecrübeli golcü bu maçlarda 7 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.