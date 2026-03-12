Trendyol 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Serikspor: Hakan Ülker

20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor: Burak Olcar

15 Mart Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor: Burak Pakkan

13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor: Direnç Tonusluğlu

16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan

16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Turgut Doman

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: Alpaslan Şen

16 Mart Pazartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor: Fatih Tokail