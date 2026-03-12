Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maç, şampiyonluk yarışında önemli bir viraj olacak. Ligin son sırasındaki Karagümrük'e konuk olacak sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hedefliyor. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle önemli eksikler bulunurken, teknik direktörün ilk 11 tercihleri merakla bekleniyor. Peki, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Karagümrük-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri...