Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürmek istiyor. Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe kadrosunda önemli eksikler yer alırken, Domenico Tedesco'nun hangi isimlere ilk 11'de şans vereceği merak ediliyor. Futbolseverler ise "Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 00:22
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maç, şampiyonluk yarışında önemli bir viraj olacak. Ligin son sırasındaki Karagümrük'e konuk olacak sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hedefliyor. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle önemli eksikler bulunurken, teknik direktörün ilk 11 tercihleri merakla bekleniyor. Peki, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Karagümrük-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri...

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı 13 Mart 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK İLE FENERBAHÇE ARASINDA 18. RANDEVU

İki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 12 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma da berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe 30 gol atarken, Karagümrük 17 kez gol sevinci yaşadı. Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı ilk ve tek galibiyetini 12 Kasım 1959'da elde etti. Bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta ev sahibi 2-1'lik skorla 3 puana ulaştı.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de kart cezalısı Ederson'un yanı sıra 4 isim de sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez ile sakatlığı bulunan Talisca, Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KANARYA'DAN KARAGÜMRÜK'E ÜSTÜNLÜK

Fatih Karagümrük'ün 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'de yer aldığı 2020-2025 yılları arasında iki ekip 9 maç yaparken, Fenerbahçe söz konusu maçlarda 7 galibiyet aldı. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler üst üste son 5 maçta hanesine 3'er puan yazdırdı. Son 4 lig maçında ise 2-1'lik skorlar tabelaya yansıdı.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mücadele öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 17 Mart Salı günü oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında görev alamayacak.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SARI-LACİVERTLİLERİN DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda en son Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, son 5 deplasman maçının 4'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK, YENİ HOCASIYLA 5 PUAN TOPLADI

Bu sezon 2 kez teknik direktör değişikliğine giden Fatih Karagümrük, Aleksandar Stanojevic yönetiminde ligde 8 maça çıktı. Kırmızı-siyahlılar, Sırp teknik adamla tek galibiyetini Antalyaspor karşısında elde ederken, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

TFF, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı hakeminin Mehmet Türkmen olduğunu açıkladı. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.

