Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürmek istiyor. Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe kadrosunda önemli eksikler yer alırken, Domenico Tedesco'nun hangi isimlere ilk 11'de şans vereceği merak ediliyor. Futbolseverler ise "Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 00:22
FATİH KARAGÜMRÜK İLE FENERBAHÇE ARASINDA 18. RANDEVU
İki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 12 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma da berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe 30 gol atarken, Karagümrük 17 kez gol sevinci yaşadı. Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı ilk ve tek galibiyetini 12 Kasım 1959'da elde etti. Bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta ev sahibi 2-1'lik skorla 3 puana ulaştı.
KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER
Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de kart cezalısı Ederson'un yanı sıra 4 isim de sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez ile sakatlığı bulunan Talisca, Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor.
KANARYA'DAN KARAGÜMRÜK'E ÜSTÜNLÜK
Fatih Karagümrük'ün 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'de yer aldığı 2020-2025 yılları arasında iki ekip 9 maç yaparken, Fenerbahçe söz konusu maçlarda 7 galibiyet aldı. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler üst üste son 5 maçta hanesine 3'er puan yazdırdı. Son 4 lig maçında ise 2-1'lik skorlar tabelaya yansıdı.
FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mücadele öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 17 Mart Salı günü oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında görev alamayacak.
SARI-LACİVERTLİLERİN DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda en son Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, son 5 deplasman maçının 4'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.
KARAGÜMRÜK, YENİ HOCASIYLA 5 PUAN TOPLADI
Bu sezon 2 kez teknik direktör değişikliğine giden Fatih Karagümrük, Aleksandar Stanojevic yönetiminde ligde 8 maça çıktı. Kırmızı-siyahlılar, Sırp teknik adamla tek galibiyetini Antalyaspor karşısında elde ederken, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.
FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ
TFF, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı hakeminin Mehmet Türkmen olduğunu açıkladı. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.
