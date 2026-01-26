CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Eyüpspor-Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı şifresiz nasıl, nereden izlenir?

Eyüpspor-Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı şifresiz nasıl, nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetiminde haftanın kapanışını 3 puan ile tamamlamak isteyen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapan Kara Kartal'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Eyüpspor-Beşiktaş maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 18:04
Eyüpspor-Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı şifresiz nasıl, nereden izlenir?

Eyüpspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Eyüpspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın yönetiminde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor. Güçlü rakibi karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen Kara Kartal'da, sahaya çıkacak ilk 11 büyük merak konusu. Karşılaşma öncesinde futbolseverler ise "Eyüpspor-Beşiktaş maçı canlı izle" konularını araştırıyor. Peki, Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçı 26 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Sergen Yalçın önderliğinde ikinci devreye Kayserispor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlayan Kara Kartal; 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, 5. sırada yer alıyor. Düşme hattından çıkmayı hedefleyen Eyüpspor'a karşı hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılarda maç kadrosu ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

EYÜPSPOR'DA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Eyüpspor'un etrafındaki hikaye son bir yılda büyük ölçüde değişti. Geçtiğimiz sezon ligin üst sıralarına oynayan iddialı bir ekip olarak görülen İstanbul temsilcisi, bu sezon ise zorlu performansın ardından Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor. Küme düşme hattında yer alan Eyüpspor, ligdeki konumunu korumak için kritik bir süreçten geçiyor.

ARDA TURAN SONRASI ZORLU SÜREÇ

Takımı Süper Lig'e çıkaran ve ilk etapta üst sıralar için mücadele etmelerini sağlayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e transferi sonrası Eyüpspor'da düşüş başladı. Selçuk Şahin'in kısa süren görev süresinin ardından Orhan Ak takımın başına getirildi ve kulübü yeniden istikrara kavuşturma görevi üstlendi.

Eyüpspor Beşiktaş maçı

EYÜPSPOR'DA FORM DURUMU

Eyüpspor, 2026 yılına Konyaspor deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. Ancak bu sonuç, ligdeki galibiyetsiz serisini dört maça çıkardı (2 beraberlik, 2 mağlubiyet). Savunma sorunları dikkat çekerken, İstanbul ekibi tüm kulvarlarda üst üste 12 maçtır kalesini gole kapatamıyor.

Eyüpspor Beşiktaş maçı

MUHTEMEL 11'LER

ikas Eyüpspor: Felipe, Talha, Onguene, Emir, Arda, Baran Ali, Legowski, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Rashica, Cerny, Orkun, Jota, El Bilal

EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eyüpspor-Beşiktaş maçı hakeminin Yasin Kol olduğunu açıkladı. Kol'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Demirkıran üstlenecek. Eyüpspor-Beşiktaş maçı VAR hakemi koltuğunda Sarper Barış Saka yer alırken, AVAR'da ise Suat Güz görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

M. City’de G.Saray maçı öncesi alarm!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
AK Parti'den net mesaj: "Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeden ayrılamaz"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noa Lang G.Saray'a transfer sürecini açıkladı!
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri! Eyüpspor-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri! 18:03
Sakaryaspor-Bodrum FK maçı detayları Sakaryaspor-Bodrum FK maçı detayları 17:43
Beşiktaş’tan Abraham açıklaması! Beşiktaş’tan Abraham açıklaması! 16:04
En-Nesyri transfer talebini iletti! En-Nesyri transfer talebini iletti! 15:55
İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu 15:26
Curry ilk 20'ye girdi! Curry ilk 20'ye girdi! 15:18
Daha Eski
Beşiktaş'ta Jörgensen transferi askıya alındı! Beşiktaş'ta Jörgensen transferi askıya alındı! 15:14
Zeynep Sönmez'den Putintseva sözleri! Zeynep Sönmez'den Putintseva sözleri! 14:48
Serie A'dan Kenan Yıldız paylaşımı Serie A'dan Kenan Yıldız paylaşımı 14:41
Arsenal'ın puan kayıpları sürüyor Arsenal'ın puan kayıpları sürüyor 13:28
Sergio Ramos’tan tarihi hamle! Sergio Ramos’tan tarihi hamle! 12:57
M. City-G.Saray maçına İspanyol hakem! M. City-G.Saray maçına İspanyol hakem! 12:21