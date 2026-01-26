Eyüpspor-Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı şifresiz nasıl, nereden izlenir?

Eyüpspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Eyüpspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın yönetiminde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor. Güçlü rakibi karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen Kara Kartal'da, sahaya çıkacak ilk 11 büyük merak konusu. Karşılaşma öncesinde futbolseverler ise "Eyüpspor-Beşiktaş maçı canlı izle" konularını araştırıyor. Peki, Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçı 26 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Sergen Yalçın önderliğinde ikinci devreye Kayserispor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlayan Kara Kartal; 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, 5. sırada yer alıyor. Düşme hattından çıkmayı hedefleyen Eyüpspor'a karşı hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılarda maç kadrosu ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

EYÜPSPOR'DA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Eyüpspor'un etrafındaki hikaye son bir yılda büyük ölçüde değişti. Geçtiğimiz sezon ligin üst sıralarına oynayan iddialı bir ekip olarak görülen İstanbul temsilcisi, bu sezon ise zorlu performansın ardından Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor. Küme düşme hattında yer alan Eyüpspor, ligdeki konumunu korumak için kritik bir süreçten geçiyor.

⚫ MAÇ GÜNÜ ⚪ 🆚 ikas Eyüpspor 🕗 20.00 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 19. Hafta 🏟 Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/5PTyUAHfaZ — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 26, 2026

ARDA TURAN SONRASI ZORLU SÜREÇ

Takımı Süper Lig'e çıkaran ve ilk etapta üst sıralar için mücadele etmelerini sağlayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e transferi sonrası Eyüpspor'da düşüş başladı. Selçuk Şahin'in kısa süren görev süresinin ardından Orhan Ak takımın başına getirildi ve kulübü yeniden istikrara kavuşturma görevi üstlendi.

EYÜPSPOR'DA FORM DURUMU

Eyüpspor, 2026 yılına Konyaspor deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. Ancak bu sonuç, ligdeki galibiyetsiz serisini dört maça çıkardı (2 beraberlik, 2 mağlubiyet). Savunma sorunları dikkat çekerken, İstanbul ekibi tüm kulvarlarda üst üste 12 maçtır kalesini gole kapatamıyor.

MUHTEMEL 11'LER

ikas Eyüpspor: Felipe, Talha, Onguene, Emir, Arda, Baran Ali, Legowski, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Rashica, Cerny, Orkun, Jota, El Bilal

EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eyüpspor-Beşiktaş maçı hakeminin Yasin Kol olduğunu açıkladı. Kol'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Demirkıran üstlenecek. Eyüpspor-Beşiktaş maçı VAR hakemi koltuğunda Sarper Barış Saka yer alırken, AVAR'da ise Suat Güz görev yapacak.