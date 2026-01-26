CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında mutlak galibiyet almayı hedefleyen yeşil-siyahlılar, evinde oynayacağı maçta düşme hattından çıkmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermeyi ve üst sıralara yükselmeyi amaçlayan Bodrum temsilcisi ise 3 puan almanın yollarını arayacak. Öte yandan futbolseverler, "Sakaryaspor-Bodrum FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Sakaryaspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 17:43
Sakaryaspor-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta heyecanı, Sakaryaspor ile Bodrum FK arasındaki kritik mücadeleyle tamamlanacak. Sahasında sahne alacak olan yeşil-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılarak düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor. Deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak Bodrum FK ise kötü gidişata son verip üst sıralara tırmanmanın peşinde. Peki, Sakaryaspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SAKARYASPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak Sakaryaspor-Bodrum FK maçı 26 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor-Bodrum FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR-BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a transferde dev rakipler!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
AK Parti'den net mesaj: "Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeden ayrılamaz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noa Lang G.Saray'a transfer sürecini açıkladı!
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş’tan Abraham açıklaması! Beşiktaş’tan Abraham açıklaması! 16:04
En-Nesyri transfer talebini iletti! En-Nesyri transfer talebini iletti! 15:55
İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu 15:26
Curry ilk 20'ye girdi! Curry ilk 20'ye girdi! 15:18
Beşiktaş'ta Jörgensen transferi askıya alındı! Beşiktaş'ta Jörgensen transferi askıya alındı! 15:14
Zeynep Sönmez'den Putintseva sözleri! Zeynep Sönmez'den Putintseva sözleri! 14:48
Daha Eski
Serie A'dan Kenan Yıldız paylaşımı Serie A'dan Kenan Yıldız paylaşımı 14:41
Arsenal'ın puan kayıpları sürüyor Arsenal'ın puan kayıpları sürüyor 13:28
Sergio Ramos’tan tarihi hamle! Sergio Ramos’tan tarihi hamle! 12:57
M. City-G.Saray maçına İspanyol hakem! M. City-G.Saray maçına İspanyol hakem! 12:21
F.Bahçe'ye Kolo Muani önerisi! F.Bahçe'ye Kolo Muani önerisi! 12:10
Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:04