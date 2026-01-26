Sakaryaspor-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta heyecanı, Sakaryaspor ile Bodrum FK arasındaki kritik mücadeleyle tamamlanacak. Sahasında sahne alacak olan yeşil-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılarak düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor. Deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak Bodrum FK ise kötü gidişata son verip üst sıralara tırmanmanın peşinde. Peki, Sakaryaspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SAKARYASPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak Sakaryaspor-Bodrum FK maçı 26 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor-Bodrum FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR-BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE