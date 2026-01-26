Dominik Livakovic Girona'yı karıştırdı! "Bir an önce gitsin"
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanya La Liga ekibi Girona'ya kiralık olarak gönderilen Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. File bekçisi ile ilgili son olarak Girona teknik direktörünün yapmış olduğu açıklamalar gündem oldu. İşte o sözler...
Hırvat eldiven ise bonservisiyle eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor.
Transfer dönemi boyunca Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Marc Andre Ter Stegen'i Barcelona'dan 6 aylığına kiralayan Girona, Livakovic'in 3. kaleci durumunda olmasından da dolayı ayrılığa sıcak bakıyor.
Girona'ya transfer olduktan sonra konuşan Alman kaleci, "Kimin kaleyi koruyacağına teknik direktör karar verecek, ama ben hazırım." sözlerini sarf etti.
Bu gelişmelerin ardından Livakovic'in geleceğinin ne yönde seyredeceği belirsizliğini koruyor.
31 yaşındaki eldiven, haziran ayında yapılacak Dünya Kupası'na hazır gitmesini sağlayacağını düşündüğü Dinamo Zagreb'e transfer olmayı çok istiyor.
Hırvat kalecinin, Fenerbahçe ile 2028'e kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
