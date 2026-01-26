Hellas Verona-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 22. haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Hellas Verona ile Udinese kozlarını paylaşacak. Alt sıralardan kurtulup yükselişe geçmeyi amaçlayan Hellas Verona, 14 puanla 19. basamakta yer alıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Udinese ise 26 puanla 10. sıradaki konumunu güçlendirmek ve hata yapmadan galibiyete uzanmak istiyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Hellas Verona-Udinese maçının oynanacağı tarih, saat ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Hellas Verona-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da 22. haftada oynanacak Hellas Verona-Udinese maçı 26 Ocak Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

HELLAS VERONA-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Marcantonio Bentegodi'de oynanacak Hellas Verona-Udinese maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.