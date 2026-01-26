Beşiktaşlı taraftarlardan yönetime transfer tepkisi!

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında İkas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, 16. sırada küme düşme hattında bulunan rakibini yenemedi. 2-2'lik beraberlik ile sonuçlanan maçta 1 puanı son anda kurtaran siyah-beyazlılarda taraftarlar, takımları 2-1 yenik durumda iken yönetimi protesto etti. Konuk ekip tribünlerinden "Yönetim istifa", "Serdal Adalı Beşiktaş nerede?" ve "Transferler nerede?" tezahüratları yapıldı.