Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaşlı taraftarlardan yönetime transfer tepkisi!

Beşiktaşlı taraftarlardan yönetime transfer tepkisi!

Beşiktaş'ın İkas Eyüpspor'a konuk olduğu mücadelede siyah-beyazlı tribünler, ara transfer döneminde henüz hiçbir transfer gerçekleştirmemiş olan yönetime tepki gösterdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 22:19
Beşiktaşlı taraftarlardan yönetime transfer tepkisi!

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında İkas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, 16. sırada küme düşme hattında bulunan rakibini yenemedi. 2-2'lik beraberlik ile sonuçlanan maçta 1 puanı son anda kurtaran siyah-beyazlılarda taraftarlar, takımları 2-1 yenik durumda iken yönetimi protesto etti. Konuk ekip tribünlerinden "Yönetim istifa", "Serdal Adalı Beşiktaş nerede?" ve "Transferler nerede?" tezahüratları yapıldı.

