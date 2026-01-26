Kolo Muani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kolo Muani piyasa değeri ne kadar?
Atletik yapısı, teknik özellikleri ve hızı ile ön plana çıkan Randal Kolo Muani, transfer gündeminin önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Adı Türk takımlarıyla da geçen başarılı isim hakkında araştırmalarını sürdüren futbolseverler ise "Kolo Muani kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları incelemeyi sürdürüyor. Özellikle, Kolo Muani piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Kolo Muani istatistikleri ve kariyeriyle ilgili öne çıkan detaylar...
KOLO MUANI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2016 yılında Nantes B takımında başlayan ve 2018 senesinde Nantes'in yolunu tutan Kolo Muani kariyer basamaklarını hızla yükseldi. 2019-2020 sezonunu Boulogne'de kiralık olarak geçirdikten sonra 2022'de Eintracht Frankfurt'a transfer olan başarılı isim, bir sonraki sezon PSG'ye transfer oldu.
Paris Saint-Germain'de beklenilen performansı vermekte zorlanan Kolo Muani, 2025 yılında Juventus'ta kiralık olarak oynarken, 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle Tottenham'ın kiralık futbolcusu olarak kariyerine devam ediyor.
KOLO MUANI İSTATİSTİKLERİ
Fransa, İtalya ve İngiltere'de önemli maçlarda sahne alan Kolo Muani'nin istatistikleri şu şekilde:
-313 maç
-94 gol
-55 asist
Aslen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Kolo Muani, Fransa Milli Takımı'nı tercih etti. Didier Deschamps yönetiminde 31 maçta süre bulan Kolo Muani, bu karşılaşmalarda 9 gol 4 asist yaparken, Dünya Kupası finalinde son dakikada Arjantin'e kaçırdığı golle akıllarda kaldı.
KOLO MUANI PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Kolo Muani piyasa değeri 25 milyon euro.
