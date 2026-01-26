CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Kolo Muani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kolo Muani piyasa değeri ne kadar?

Atletik yapısı, teknik özellikleri ve hızı ile ön plana çıkan Randal Kolo Muani, transfer gündeminin önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Adı Türk takımlarıyla da geçen başarılı isim hakkında araştırmalarını sürdüren futbolseverler ise "Kolo Muani kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları incelemeyi sürdürüyor. Özellikle, Kolo Muani piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Kolo Muani istatistikleri ve kariyeriyle ilgili öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 22:24
Hızı, atletik yapısı ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Randal Kolo Muani, transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan yıldız futbolcu hakkında; kim olduğu, yaşı ve kökeni futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle Kolo Muani'nin güncel piyasa değeri büyük ilgi görürken, kariyer yolculuğu ve sahaya yansıttığı istatistikler de yakından takip ediliyor. Peki, Kolo Muani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...

KOLO MUANI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Randal Kolo Muani, 5 Aralık 1998 tarihinde Fransa'nın Bondy bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine İngiltere'de devam eden 27 yaşındaki Kolo Muani, 1,87 metrelik boyu ile dikkat çekiyor.

KOLO MUANI MEVKİSİ NE?

Hızı ve çalım becerisiyle hücum yollarında etkili bir isim olmayı başaran Kolo Muani, santrafor mevkisinde oynuyor. Ayrıca, sağ kanat ve sol kanat bölgelerinde de oynayabilen Kolo Muani sağ ayağını kullanıyor.

KOLO MUANI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2016 yılında Nantes B takımında başlayan ve 2018 senesinde Nantes'in yolunu tutan Kolo Muani kariyer basamaklarını hızla yükseldi. 2019-2020 sezonunu Boulogne'de kiralık olarak geçirdikten sonra 2022'de Eintracht Frankfurt'a transfer olan başarılı isim, bir sonraki sezon PSG'ye transfer oldu.

Paris Saint-Germain'de beklenilen performansı vermekte zorlanan Kolo Muani, 2025 yılında Juventus'ta kiralık olarak oynarken, 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle Tottenham'ın kiralık futbolcusu olarak kariyerine devam ediyor.

KOLO MUANI İSTATİSTİKLERİ

Fransa, İtalya ve İngiltere'de önemli maçlarda sahne alan Kolo Muani'nin istatistikleri şu şekilde:

-313 maç
-94 gol
-55 asist

Aslen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Kolo Muani, Fransa Milli Takımı'nı tercih etti. Didier Deschamps yönetiminde 31 maçta süre bulan Kolo Muani, bu karşılaşmalarda 9 gol 4 asist yaparken, Dünya Kupası finalinde son dakikada Arjantin'e kaçırdığı golle akıllarda kaldı.

KOLO MUANI PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Kolo Muani piyasa değeri 25 milyon euro.

