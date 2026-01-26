Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den flaş açıklama: Diyecek çok şey var ama...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve ilk golünü kaydeden Orkun Kökçü, maç sonrası konuştu.

İŞTE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SÖZLERİ:

Maçın tamamına bakarsak, daha istekli ve enerjik oynamalıydık. Biraz pasif kaldık. 1-0 öne geçtik ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Diyecek çok şey var ama en iyisi burada dillendirmeyeyim. Önümüze bakmalıyız, hoş bir durum değil! İlk golümü attım ama benim için anlamı yok! Ben gol atmayayım, maç kazanalım! Sıfır golle bitireyim... Bende gole sevinç duygusu yok, üzüntü içerisindeyiz! Olmaması gereken bir durum!