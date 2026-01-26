CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası!

Fenerbahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın son olarak İngiliz ekibi Tottenham'dan o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. Futbolcunun kulübünün ise bu transfere sıcak bakmadığı aktarıldı. Yaşanan tüm gelişmeleri ünlü gazeteci duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası!

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası!

Karşılaşmanın ardından Kanarya'daki golcü eksikliği bir hayli dikkat çekti.

Fenerbahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası!

Sarı-lacivertli yönetimde bu anlamda transfer çalışmalarına devam ederken flaş haber yurt dışından geldi.

Fenerbahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası!

Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgiye göre; Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Randal Kolo Muani için bastırdı ancak İngiliz ekibinin oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası!

Bir diğer İtalyan gazeteci Matteo Moretto ile birlikte youtube kanalında transfer gelişmesini değerlendiren Romano, "Edindiğim bilgilere göre Fenerbahçe birkaç gündür Kolo Muani transferini planlıyordu.

Fenerbahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası!

Önemli bir yatırım yapmayı düşündü. Ancak bu transfer şu anda mümkün görünmüyor. Çünkü Tottenham bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

