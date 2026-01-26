Fenerbahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın son olarak İngiliz ekibi Tottenham'dan o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. Futbolcunun kulübünün ise bu transfere sıcak bakmadığı aktarıldı. Yaşanan tüm gelişmeleri ünlü gazeteci duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 21:47 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 22:25
Sarı-lacivertli yönetimde bu anlamda transfer çalışmalarına devam ederken flaş haber yurt dışından geldi.
Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgiye göre; Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Randal Kolo Muani için bastırdı ancak İngiliz ekibinin oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.
Bir diğer İtalyan gazeteci Matteo Moretto ile birlikte youtube kanalında transfer gelişmesini değerlendiren Romano, "Edindiğim bilgilere göre Fenerbahçe birkaç gündür Kolo Muani transferini planlıyordu.
Önemli bir yatırım yapmayı düşündü. Ancak bu transfer şu anda mümkün görünmüyor. Çünkü Tottenham bırakmıyor" ifadelerini kullandı.
KOLO MUANI KİMDİR? TIKLA ÖĞREN
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.