CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Serdal Adalı: Panik transferi yapmayacağız

Serdal Adalı: Panik transferi yapmayacağız

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve puan kaybı ile sonuçlanan İkas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Adalı, taraftarın transfer tepkisine yanıt verdi. İşte o sözler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 23:00
Serdal Adalı: Panik transferi yapmayacağız

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İkas Eyüpspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, küme düşme hattındaki rakiplerine karşı öne geçseler de puan kaybından kurtulamadılar ve karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Deplasman tribününden yükselen "Yönetim istifa" ve "Transferler nerede?" tepkileri dikkat çekerken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"PANİK TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ"

Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Yoksa Bu akşam çok rahat 5 kişiyi indirebiliriz ama yanlış yaparız. Kimse merak etmesin. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." dedi.

Beşiktaşlı taraftarlardan transfer tepkisi! Devamını Oku BUNU DA OKU

Sergen Yalçın: Başına ciddi işler açılabilir!
Beşiktaş deplasmanda berabere kaldı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
AK Parti'den net mesaj: "Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeden ayrılamaz"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
F.Bahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıdvan Yılmaz: Böyle maçları kaybedemeyiz! Rıdvan Yılmaz: Böyle maçları kaybedemeyiz! 22:30
Bodrum FK 5 maç aradan sonra! Bodrum FK 5 maç aradan sonra! 22:28
Kolo Muani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kolo Muani kimdir, kaç yaşında ve nereli? 22:24
"Gerçekten çok üzgünüm!" "Gerçekten çok üzgünüm!" 22:24
Beşiktaşlı taraftarlardan transfer tepkisi! Beşiktaşlı taraftarlardan transfer tepkisi! 22:19
F.Bahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası! F.Bahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası! 21:47
Daha Eski
Hellas Verona-Udinese maçı ne zaman? Hellas Verona-Udinese maçı ne zaman? 21:03
Girona-Getafe maçı detayları Girona-Getafe maçı detayları 20:45
Beşiktaş maçında gol ofsayta takıldı! Beşiktaş maçında gol ofsayta takıldı! 20:31
Orkun ilk golünü attı! Orkun ilk golünü attı! 20:17
Fırtına'da hazırlıklar başladı Fırtına'da hazırlıklar başladı 20:15
Sergen Yalçın: Maçlar zor! Sergen Yalçın: Maçlar zor! 19:25