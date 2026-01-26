Serdal Adalı: Panik transferi yapmayacağız

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İkas Eyüpspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, küme düşme hattındaki rakiplerine karşı öne geçseler de puan kaybından kurtulamadılar ve karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Deplasman tribününden yükselen "Yönetim istifa" ve "Transferler nerede?" tepkileri dikkat çekerken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"PANİK TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ"

Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Yoksa Bu akşam çok rahat 5 kişiyi indirebiliriz ama yanlış yaparız. Kimse merak etmesin. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." dedi.