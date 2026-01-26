CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Teknik özellikleri, atletik yapısı ve hızı ile hücum yollarında etkili bir isim olarak ön plana çıkan Jaden Philogene, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Yetenekli bir isim olarak transfer döneminde adı Türk takımlarıyla anılan genç isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, "Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Jaden Philogene piyasa değeri merak edilirken, oyuncusun istatistikleri ve kariyeri de inceleniyor. İşte, başarılı isim hakkında detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 01:27
Hücum hattında hızı, atletik gücü ve teknik becerileriyle fark yaratan Jaden Philogene, futbolseverlerin yakından takip ettiği genç yetenekler arasında yer alıyor. Transfer dönemlerinde adı Türk kulüpleriyle de anılan Philogene hakkında; yaşı, kökeni ve futbol geçmişi merak ediliyor. Özellikle güncel piyasa değeri ilgi çekerken, sahaya yansıttığı performans, istatistikleri ve kariyer yolculuğu da dikkatle inceleniyor. Peki, Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...

JADEN PHILOGENE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Jaden Philogene, 8 Şubat 2002 tarihinde İngiltere'nin Londra bölgesinde dünyaya geldi. Sol ve sağ kanat mevkilerinde forma giyen 23 yaşındaki Philogene, 1,81 metre boyu ile dikkat çekiyor. Hücum yollarında etkili bir isim olan İngiliz futbolcu, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Philogene piyasa değeri

JADEN PHILOGENE İSTATİSTİKLERİ VE KARİYERİ

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2021'de Aston Villa'da başlayan Jaden Philogene, 2022 senesinde Stoke City'ye, ardından Cardiff City'ye kiralık olarak gitti.

Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Philogene piyasa değeri

İki İngiliz ekibinde gösterdiği performansın ardından 2023'te Hull City'nin yolunu tutan Jaden Philogene, Championship'e damga vururken, tekrar Aston Vlla'ya transfer oldu. Premier Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen, şu anda Ipswich Town kadrosunda yer alan Jaden Philogene istatistikleri ise şu şekilde:

Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Philogene piyasa değeri

-182 maç
-53 gol
-15 asist

Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Philogene piyasa değeri

JADEN PHILOGENE PİYASA DEĞERİ

Hull City'den Aston Villa'ya 16 milyon euro, Aston Villa'dan Ipswicht Town'a ise 23.70 milyon euro bedelle transfer olan Jaden Philogene piyasa değeri 18 milyon euro.

