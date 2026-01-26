Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Philogene piyasa değeri
Teknik özellikleri, atletik yapısı ve hızı ile hücum yollarında etkili bir isim olarak ön plana çıkan Jaden Philogene, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Yetenekli bir isim olarak transfer döneminde adı Türk takımlarıyla anılan genç isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, "Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Jaden Philogene piyasa değeri merak edilirken, oyuncusun istatistikleri ve kariyeri de inceleniyor. İşte, başarılı isim hakkında detaylar...
İki İngiliz ekibinde gösterdiği performansın ardından 2023'te Hull City'nin yolunu tutan Jaden Philogene, Championship'e damga vururken, tekrar Aston Vlla'ya transfer oldu. Premier Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen, şu anda Ipswich Town kadrosunda yer alan Jaden Philogene istatistikleri ise şu şekilde:
-182 maç
-53 gol
-15 asist
JADEN PHILOGENE PİYASA DEĞERİ
Hull City'den Aston Villa'ya 16 milyon euro, Aston Villa'dan Ipswicht Town'a ise 23.70 milyon euro bedelle transfer olan Jaden Philogene piyasa değeri 18 milyon euro.
