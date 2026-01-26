Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Philogene piyasa değeri

Hücum hattında hızı, atletik gücü ve teknik becerileriyle fark yaratan Jaden Philogene, futbolseverlerin yakından takip ettiği genç yetenekler arasında yer alıyor. Transfer dönemlerinde adı Türk kulüpleriyle de anılan Philogene hakkında; yaşı, kökeni ve futbol geçmişi merak ediliyor. Özellikle güncel piyasa değeri ilgi çekerken, sahaya yansıttığı performans, istatistikleri ve kariyer yolculuğu da dikkatle inceleniyor. Peki, Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...